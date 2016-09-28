به گزارش خبرگزاری مهر، کوثر البشراوی، مجری مشهور تونسی در نهمین برنامۀ «هم‌قصه» ماجرای چالش خود را با مدیران رسانه‌های وابسته عربی بازگو خواهد کرد. این برنامه جمعه‌شب ۹ مهر ماه، ساعت ۲۳:۱۵ از شبکۀ یک سیما پخش می‌شود.

کوثر البشراوی دختر پدری تونسی و مادری ایتالیایی است. وی فعالیت حرفه‌ای خود را به عنوان مجری اخبار از تلویزیون دولتی تونس آغاز کرد و سپس به عنوان یکی از اعضای گروه موسس به کمپانی رسانه‌ای MBC پیوسته است. MBC در ابتدا با نگاه تقریب ملت‌های عرب به یکدیگر و از بین بردن سوظن‌های استعمار ساخته آغاز به فعالیت کرد.

البشراوی در عین اعتقاد به چشم انداز MBC همواره انتقاداتی را متوجه سیاست‌های مسئولان می‌دانست. به گفته ویU در حالی‌که همسران صاحبان شبکه با برقع در جامعه حضور می‌یافتند کارمندان خانم از داشتن حجاب منع می‌شدند. وی همچنین به پخش ویدئو موزیک‌ها و پر رنگ کردن جنبه سرگرمی و تضعیف بخش‌های خبری و آگاهی بخش معترض بود. این انتقادات در عدم حمایت از انتفاضه مردم فلسطین در سال ۲۰۰۰ به طغیان تبدیل شد و باعث استعفای وی از ام.بی.سی شد.زندان گوانتانامو پس از اشغال افغانستان در سال ۲۰۰۱ میلادی، زیرنظر پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو ایجاد شد و افرادی که متهم به ارتباط با فعالیت‌های تروریستی در خارج از خاک آمریکا بودند، به این بازداشتگاه انتقال یافتند. به شهادت شاهدان عینی، بیشتر این زندانیان بی‌گناه بوده‌اند.

«هم‌قصه» عنوان برنامه‌ای است که در هر قسمت با مهمانانی غیرایرانی به گفتگو می‌نشیند و داستان زندگی آن‌ها را که درون‌مایه‌ای انسانی دارد، روایت می‌کند. این برنامه «جمعه‌شب‌ها» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکۀ یک سیما پخش می‌شود.

«غیر محرمانه» از مناطق آزاد تجاری

مستند مناظره «غیر محرمانه» در برنامه هشتم و نهم مهرماه با تمرکز بر لایحه دولت مبنی بر افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری در دو بخش اتاق فکر و مناظره اصلی به ضرورت ها و اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی پرداخته است.

در برنامه اتاق فکر «غیرمحرمانه» که پنجشنبه هشتم مهرماه ساعت ۲۱ از شبکه دو سیما پخش می‌شود سید کاظم دلخوش؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مقداد همتی مشاور وزیر مسکن در دولت نهم و دهم و عبدالرسول خلیلی مشاور رئیس مناطق آزاد اقتصادی حضور خواهند داشت.

با تصویب قانون ایجاد مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ تا امروز که هفت منطقه آزاد تجاری در کشور دایر شده، فعالیت های زیادی در این مناطق صورت گرفته است که میزان انطباق این فعالیت ها با قوانین و اهداف مرتبط بخش عمده گفتگوی کارشناسان اتاق فکر این برنامه را به خود اختصاص می دهد.

در مناظره اصلی که جمعه نهم مهرماه ساعت ۲۱ از شبکه دو با حضور مدعوین و مهمانان اصلی روی آنتن می رود اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و حجت ا... عبدالملکی اقتصاددان و استاد دانشگاه به ارائه نظرات و دیدگاه های خود پرداخته اند.

در این برنامه یکی از طرفین مناظره با ذکر دلایلی تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد را مثبت ارزیابی می کند و طرف دیگر به دلیل اجرایی نشدن اهداف اصلی ایجاد مناطق ویژه تصویب این لایحه را به نفع کشور نمی داند. همچنین تحلیل آمارهای صادرات و وارداتِ انجام شده در این مناطق مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

«غیرمحرمانه» تا کنون موضوعات مختلفی را چون بررسی وضعیت صنعت خودروسازی، گردشگری در ایران؛ فرصت ها و تهدیدها، نگاهی به وضعیت بنزین و آلودگی هوا، جریانات مد و پوشاک در کشور، روشن کردن چندسویه واقعیت ترافیک، بنیان های اقتصاد مقاومتی و راهکارهای عملیاتی شدن آن، فرهنگ مدارا، حمایت از تولید ملی چرا و چگونه، دگردیسی های زبان فارسی در فضای مجازی، نگاهی ویژه به حاشیه نشینی، ضرورت توجه ویژه به نخبه پروری و ایده های برتر و بررسی سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار داده است.

مستند مناظره «غیر محرمانه» به تهیه کنندگی علیرضا عاصم یوسفی، اجرای محمود احمدی افزادی و روایت مهدی بابایی کاری است از گروه امور اجتماعی که پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۲۱ از شبکه دو روی آنتن می رود و بازپخش آن جمعه ساعت ۱۵:۳۰ و یکشنبه ساعت ۱۳:۳۰ خواهد بود.