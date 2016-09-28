راهیابی ۲ نمایش از طریق جشنواره «تئاتر استانی» به تئاتر «فجر»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین اسماعیلی معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با توجه به ارتقای کیفی صورت گرفته در جشنواره تئاتر «استان تهران» گفت: تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره بیش از ۵۰ اثر است که ۱۱ نمایش به مرحله رقابتی مسابقه راه پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: در راستای عدالت فرهنگی و توجه به شهرستان های استان تهران که در محرومیت فرهنگی و هنری به سر می برند جشنواره تئاتر این دوره را به صورت غیر متمرکز برگزار کردیم تا از این طریق تبادل گروه های هنری را در شهرستان های تهران ایجاد کنیم. هر چند این اقدام در اولین دوره خود با مشکلاتی نظیر داوری، امکانات و .... رو به رو خواهد شد.

اسماعیلی گفت: ۲ نمایش به طور مستقیم از طریق این جشنواره به جشنواره تئاتر فجر راه پیدا می کنند. همچنین در بخش های کارگردانی، بازیگری مرد، بازیگری زن، نمایشنامه نویسی، طراحی صحنه، طراحی گریم و لباس، نورپردازی و موسیقی نفرات برگزیده روز اختتامیه معرفی خواهند شد.

اختتامیه بیست و یکمین دوره جشنواره تئاتر «استان تهران» نهم مهرماه ساعت ۱۶ در فرهنگسرای معلم شهرستان رباط کریم برگزار می شود.