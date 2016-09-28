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۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

 ۹۶۸ واحد مسکن مقاوم‌سازی شده در روستاهای آبادان افتتاح شد

 ۹۶۸ واحد مسکن مقاوم‌سازی شده در روستاهای آبادان افتتاح شد

آبادان - ۹۶۸ واحد مسکن محرومان مقاوم‌سازی شده در روستاهای شهرستان آبادان پیش از ظهر امروز به صورت رسمی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیرعامل بنیاد برکت و استاندار خوزستان برگزار شد.

این واحدهای روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۴۴ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و ۵۳ میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض ساخته شده است.

مسکن ایمن و استاندارد یکی از اساسی‌ترین نیازهای هموطنان در مناطق محروم کشور است، در این راستا، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، ساخت حدود هفت هزار واحد مسکن محرومان در مناطق محروم سراسر کشور را با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دست پیگیری و ساخت دارد.

با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، قرارداد ساخت چهار هزار واحد مسکن محرومان در روستاهای جنگ‌زده‌ و تخریب‌شده از زمان جنگ تحمیلی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر در سال ۱۳۹۴ منعقد شد که از این تعداد یک هزار و ۸۷۰ واحد تکمیل شده است.
 

کد مطلب 3781503

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