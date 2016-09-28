به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حلالی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پیکان در رقابتهای جام حذفی، گفت: برنامهریزی خوبی برای این بازی داشتهایم.تلاش میکنیم تا به خوبی در زمین عملکرد خودمان را به نمایش بگذاریم و حریف راحتی برای پیکان نیستیم.
وی افزود: فاصله میان تیمها در فوتبال ایران زیاد نیست. یک استعداد میتواند با یک آموزشدهنده و مربی خوب در سطح بالایی قرار بگیرد. ما همچنین شاهد این موضوع بودیم که بازیکنان گمنامی به لیگ برتر آمدند و ستاره شدند. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس سال قبل چندین بازیکن جذب کرد که همه به جذب آنها انتقاد کردند اما آنها کیفیت خوبی نشان دادند و حتی ملیپوش شدند.
سرمربی تیم فوتبال هف سمنان خاطرنشان کرد: پیکان تیم فوقالعادهای است و تنها سالی است که این تیم نفرات خوب جذب کرده و در تمام نقاط زمین، بازیکنان خوب و باکیفیتی دارد. ما هم برای تفریح در جام حذفی حضور نداریم. برای این مسابقات هدف داریم و میخواهیم تا آنجا که میتوانیم و زورمان میرسد، پیش برویم.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تساوی که در مسابقه دوستانه برابر پرسپولیس کسب کردید، آیا میتوانید مقابل پیکان هم نتیجه خوبی کسب کنید؟ گفت: بازی دوستانه شرایط متفاوتی دارد. ما سعی میکنیم در بازی فردا بهتر از پرسپولیس ظاهر شویم. در دیداری که برابر پرسپولیس به تساوی رسیدیم، تمام بازیکنانمان را در اختیار نداشتیم، اما برای مسابقه فردا تیم کاملمان را در اختیار داریم و سعی میکنیم که کیفیت خوبی داشته باشیم.
حلالی تصریح کرد: من سعی میکنم در تیمی که باشم اول اخلاق در آن لحاظ شود و بُعد ورزشی اولویت بعدی است. سعی میکنم که روی کاری هم میکنیم تمرکز لازم را داشته باشیم.
سرمربی تیم فوتبال هف سمنان در پایان گفت: در مرحله اول مسابقات باید برابر تیم شهر باران قرار میگرفتیم که آن تیم حاضر نشد و ما تا این مرحله هیچ بازی را انجام ندادهایم.
