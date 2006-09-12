به گزارش خبرنگار مهر، سارا حسيني از هنرمندان شركت كننده در اين نمايشگاه گروهي است كه آثارش عمدتا آبستره فيگوراتيو است و دغدغه دروني وي را در اين آثار انسان شناسي تشكيل داده است. اين هنرمند تاكنون در 18 نمايشگاه گروهي از جمله در آلمان، ارمنستان و تركيه شركت كرده است.

حسيني درباره گرايش هنرمندان نقاش به سبك هاي آبستره و انتزاعي مي گويد: "خاستگاه زمانه ما ديگر نمي تواند درگير لايه هاي ذهني و عيني واقعيت و در واقع ترجمان حقيقت به زبان تصوير باشد. در عصر سرعت مخاطب همواره نيازمند بازگويي دغدغه هاي ذهني خود از طريق تصوير است. سبك آبستره فيگوراتيو مي تواند داراي پاره اي از تجريدهاي ذهني و تصوير فضاي زندگي واقعي آدم ها باشد."

اين نقاش كه آثارش در نمايشگاه گروهي رود به دو بخش زن و انسان شناسي تقسيم شده، مي افزايد: "در نمايشگاهي گروهي در ارمنستان واكنش مخاطبان را نسبت به آثار هنرمندان ايراني جالب توجه يافتم. در حال حاضر 90 درصد كشورهاي دنيا ديگر در قيد و بند مقايسه آثار هنري با يكديگر نيستند و مرزبندي مذهب و قوم و كشور برايشان معنا ندارد. آثار هنرمندان ايراني خاصه زنان نقاش بسيار مورد توجه مخاطبان اروپايي است."

پگاه فيض آبادي ديگر هنرمند شركت كننده در اين نمايشگاه است كه به سبك آبستره اكسپرسيونيستي به ارائه اثر پرداخته است. با تامل در آثار اين نقاش مي توان دوگانگي و تضادهاي زندگي را در رديف اصلي ترين دغدغه هاي ذهني وي دانست. تلاش نقاش براي بيان اين تضادها در ابعاد احساسي و ايدئولوژي و متصل ساختن كنتراست ها به گفتمان نمايان است.

ساناز حسيني ديگر نقاش حاضر در نمايشگاه است كه درباره آثار خود مي گويد: "من از دو سال پيش روي موضوع زن كار مي كردم و تصورم اين بود كه زنان همواره با آنچه از آنها در اجتماع منعكس مي شود فاصله زيادي دارند. در نهايت سعي كردم با تصويركردن اين آثار به نوعي اين فاصله ها و تعليق ها را بردارم. همچنين به بررسي خط سير زندگي يك زن پرداخته ام."

نمايشگاه آثارنقاشي گروه رود از روز شنبه 18 شهريورماه در گالري دي افتتاح شد و به مدت هشت روز در اين مكان ادامه خواهد داشت. سارا و ساناز حسيني، پگاه فيض آبادي و الهام شيروي از هنرمندان شركت كننده در اين نمايشگاه گروهي هستند. هنردوستان مي توانند براي بازديد از آثار اين هنرمندان به ولي عصر، مقابل پارك ساعي، جنب پله سوم، گالري دي مراجعه كنند.