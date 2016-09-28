به گزارش خبرنگار مهر، شهردار اردبیل ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این بوستان با تأکید به محور قرار دادن برنامه‌های فرهنگی از سوی شهرداری تصریح کرد: به دلیل اینکه حتی فعالیت عمرانی نیازمند رویکرد فرهنگی است، توسعه فضاهای فرهنگی و اجرای برنامه‌هایی در راستای ارتقا سرمایه اجتماعی مورد تأکید است.

حمید لطف‌اللهیان با اشاره به برنامه شهرداری در احداث چند فرهنگسرا اضافه کرد: بوستان هنر نیز به همت شهرداری و با همکاری حوزه هنری استان در سبک و سیاق متفاوتی برای اولین بار اجرا شده است.

وی با تأکید به پیش‌بینی بخش‌های مختلفی از جمله صحنه نمایش روباز و سینمای روباز در این مجموعه اضافه کرد: این اولین سالن اجرای روباز در استان است که می‌تواند در اجرای تئاترهای خیابانی فضای مطلوبی را فراهم سازد.

شهردار اردبیل به ضرورت توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری سطح شهر تأکید کرد و افزود: فعالیت‌های هنری می‌تواند به تلطیف روحیه شهروندان و ارتقا شاخصه‌های سلامت شهروندی کمک کند.

لطف‌اللهیان با بیان اینکه در قالب این پروژه فضای سبز سطح شهر نیز افزایش یافته است، از جمله برنامه‌های شهرداری را توسعه فضاهای سبز به سرانه هشت مترمربعی عنوان کرد.

وی به ضرورت دست یابی به استاندارهای سرانه فضای سبز اشاره و تأکید کرد: با اجرای پروژه‌های مختلف در نظر داریم خلأهای موجود را رفع کنیم.