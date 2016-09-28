ایران یک خط بزرگ انتقال برق در پاکستان احداث کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران و SAG آلمان یک تفاهم نامه مشترک همکاری در زمینه مهندسی و اجرای پروژههای خطوط انتقال، توزیع و تولید برق امضا کردند.
بهمن صالحی مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران در حاشیه امضای تفاهم نامه مشترک همکاری با شرکت آلمانی، با اشاره به سطح بالای روابط سیاسی و اقتصادی تهران-برلین، گفت: تاکنون بیش از ۲۲۰ پروژه برق و انرژی توسط این شرکت در کشورهای مختلف جهان طراحی، ساخت و اجرایی شده است.
این عضو سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه توسعه همکاریها در صنایع برق و انرژی بین شرکت های ایرانی و آلمانی یکی از اهداف صنعت برق کشور است، تصریح کرد: هم اکنون پروژههای مختلف برق و انرژی با ریسک بالا در کشورهای عراق و سوریه توسط شرکتهای ایرانی در حال انجام است.
این مقام مسئول با اشاره به بهرهبرداری از خط ۵۰۰ کیلوولت برق «شکارپور» پاکستان توسط شرکتهای ایرانی، اظهار داشت: در شرایط فعلی طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی خطوط ۵۰۰ کیلوولتی انتقال برق توسط متخصصان داخلی در خارج کشور به طور کامل بومی شده و توان اجرای آن وجود دارد.
«رالف تیمیر» مدیر برنامه ریزی و مهندسی بینالملل شرکت ساج آلمان هم در حاشیه امضای این تفاهم نامه برقی، بیان کرد: با امضای این تفاهم نامه امکان همکاریهای مشترک در مناقصات و پروژههای جدید، تامین منابع مالی، آموزش و انتقال تجربیات فنی در صنایع برق و انرژی بین ایران و آلمان فراهم میشود.
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