  1. استانها
  2. قم
۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۵

جانشین رئیس جامعه المصطفی العالمیه:

امنیت کشور را مدیون نیوری انتظامی هستیم

امنیت کشور را مدیون نیوری انتظامی هستیم

قم - جانشین رئیس جامعه المصطفی العالمیه گفت: پیرامون کشور ایران ناامنی به اوج خود رسیده اما در کشور ایران با وجود نیروی انتظامی امنیت کامل برقرار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مهدوی مهر در همایش پلیس و جامعه المصطفی العالمیه که قبل از ظهر چهارشنبه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: عملکرد نیروی انتظامی ایران با سایر کشورها بسیار متفاوت است و مهم ترین فرق آن امنیت کشورمان است.

وی بیان داشت: ناامنی در پیرامون ایران به اوج خود رسیده اما کشور ما همچون جزیره‌ای در میان این ناامنی‌ها در امنیت کامل قرار دارد و نیروی انتظامی با قدرت این امنیت را ایجاد کرده است.

جانشین رئیس جامعه المصطفی العالمیه عنوان کرد:‌ نیرویی که امنیت کشور را برقرار می‌کند باید دارای قدرت باشد و در میان اقشار مردم جایگاه داشته باشد. نیروی انتظامی کشورمان در این میان با اتصال به مقام معظم رهبری جایگاه بالایی دارد.

وی ابراز کرد: امروز نیروی انتظامی دانش محور است و فعالیت خود را در ابعاد مختلف بر اساس دانش انجام می‌دهد.

حجت الاسلام مهدوی مهر با بیان این که یکی از ویژگی‌های نیروی انتظامی امین و امانت دار بودن است، افزود: نیروی انتظامی با افراد خلافکار و هرگونه شیطنت‌ها برخورد می‌کند و امروز نیروی انتظامی از کشورمان در ابعادی که وظیفه دارد محافظت می‌کند.

جانشین رئیس جامعه المصطفی العالمیه عنوان کرد: همراهی و همدلی جامعه المصطفی با نیروی انتظامی در بهترین وضعیت قرار دارد و ما خوشبختانه در این ارتباط مشکلی نداریم.

کد مطلب 3781542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها