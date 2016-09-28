امنیت کشور را مدیون نیوری انتظامی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مهدوی مهر در همایش پلیس و جامعه المصطفی العالمیه که قبل از ظهر چهارشنبه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: عملکرد نیروی انتظامی ایران با سایر کشورها بسیار متفاوت است و مهم ترین فرق آن امنیت کشورمان است.
وی بیان داشت: ناامنی در پیرامون ایران به اوج خود رسیده اما کشور ما همچون جزیرهای در میان این ناامنیها در امنیت کامل قرار دارد و نیروی انتظامی با قدرت این امنیت را ایجاد کرده است.
جانشین رئیس جامعه المصطفی العالمیه عنوان کرد: نیرویی که امنیت کشور را برقرار میکند باید دارای قدرت باشد و در میان اقشار مردم جایگاه داشته باشد. نیروی انتظامی کشورمان در این میان با اتصال به مقام معظم رهبری جایگاه بالایی دارد.
وی ابراز کرد: امروز نیروی انتظامی دانش محور است و فعالیت خود را در ابعاد مختلف بر اساس دانش انجام میدهد.
حجت الاسلام مهدوی مهر با بیان این که یکی از ویژگیهای نیروی انتظامی امین و امانت دار بودن است، افزود: نیروی انتظامی با افراد خلافکار و هرگونه شیطنتها برخورد میکند و امروز نیروی انتظامی از کشورمان در ابعادی که وظیفه دارد محافظت میکند.
جانشین رئیس جامعه المصطفی العالمیه عنوان کرد: همراهی و همدلی جامعه المصطفی با نیروی انتظامی در بهترین وضعیت قرار دارد و ما خوشبختانه در این ارتباط مشکلی نداریم.
نظر شما