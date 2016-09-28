مقایسه نتایج ریو با لندن درست نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر هادی زاده پیرامون این مسابقات به سایت فدراسیون جانبازان گفت: در بازی ها پارالمپیک ریو و در رشته دوومیدانی، نمایندگان ۱۴۹ کشور شرکت کردند و رقابت بین ۱۱۰۰ ورزشکار برقرار بود. از این میان ۶۶۰ نفر ورزشکار مرد در ۹۵ ماده و ۴۴۰ ورزشکار زن در ۸۲ ماده طی این ایام به رقابت پرداختند.

وی افزود: ملاک انتخاب ما برای اعزام به بازی های پارالمپیک در بخش آقایان نفراتی بود که به رنکینگ نفر چهارم IPC رسیده باشند و در بخش بانوان نیز نفراتی که تا رنکینگ پنجم IPC بودند انتخاب شدند. بنابراین باید بررسی دستاوردهای ریو در رشته دوومیدانی بر اساس ملاک های انتخاب تیم ملی صورت گیرد. تیم دوومیدانی در مجموع موفق به کسب یک نشان طلا، ۶ نقره و ۵ برنز شد که تعداد نشان های نقره و برنز به نسبت لندن افزایش یافت و در طلا با کاهش روبرو بودیم.

سرپرست تیم دوومیدانی در بازی های پارالمپیک خاطر نشان کرد: در مجموع به آنچه باید تیم دست پیدا می کردیم، دست یافتیم، البته این به معنی رضایت کامل نیست و معتقدم بهترین ورزشکاران ما بدترین نتیجه را گرفتند و از آنها انتظار طلا داشتیم که به نقره یا برنز ختم شد. اگر بخواهیم ۲۶ ورزشکار اعزامی را دسته بندی کنیم، باید بگویم که ۱۳ ورزشکار بسیار موفق عمل کردند، ۳ ورزشکار در حد انتظار ظاهر شدند، ۵ ورزشکار تلاش کردند اما به رکوردهای مورد نظر نرسیدند و ۵ نفر هم اصلا موفق نبودند که از این ۵ نفر دو نفر به دلیل مشکلات جسمی که در ریو برای آنها پیش آمد نتوانستند موفق باشند.

هادی زاده در پاسخ به سوالی که پیرامون عدم اطلاع رسانی قوانین و مقررات به ورزشکاران و مربیان مطرح شد گفت: با صراحت اعلام می کنم که تمام مربیان و ورزشکاران با قوانین و ضوابط ریو آشنا بودند و حتی به ورزشکاران به صورت شخصی نکاتی تذکر داده شده بود. مشکل اینجا بود که در مسابقات جهانی قطر، که سال گذشته و به منظور کسب سهمیه در آن شرکت کردیم، داوری با اغماض همراه بود و چون یکسری از خطاها در قطر گرفته نشده بود، ورزشکاران با این ذهنیت در ریو حضور یافتند و خطاهایی که آنجا از آنها گرفته نشده بود، در ریو مشکل ساز شد. البته همه این موارد به اطلاع ورزشکاران رسیده بود و بحث داوری هم متغیر است و نفرات ثابت نیستند و در مسابقات مختلف تغییر می کنند.

رئیس انجمن دوومیدانی تصریح کرد: به نظرم اینکه نتایج لندن با ریو مقایسه شود کار صحیحی نیست. به نسبت لندن بسیاری از ماده ها و کلاس ها حذف شده و تغییرات عمده ای در قوانین ایجاد شده بود. به عنوان مثال حردانی که در لندن دو مدال گرفت، در این مسابقات به نشان برنز دست یافت که این نشان هم بسیار ارزشمند است چرا که مواد اصلی وی در ریو برگزار نشد و او در ماده ای جدید شرکت کرد و مدال گرفت. به دلیل همین تغییرات، ما از همراه داشتن بسیاری از نفرات لندن محروم شدیم.

وی افزود: به نظرم بسیاری از نتایج خوب و قابل قبول ریو توسط ورزشکاران جدیدی که بعد از لندن روی آنها کار شد به دست آمد، نفراتی مثل حیدری، امیری، قلعه ناصری، پاکباز، محمدیان و هر سه نماینده خانم چهره هایی بودند که جدید اضافه شدند و عملکرد خوبی داشتند. البته در بخش خانم ها متقیان توانست به رکوردهای خوبی دست پیدا کند اما نفر چهارم پارالمپیک شدن هم بسیار ارزشمند است. خانمها سلطانی و جهانگیری هم رکوردهایی کمتر به نسبت تمرینات و داخل کشور به ثبت رساندند.

هادی زاده اظهار داشت: فکر می کنم در مورد عدم دستیابی ورزشکاران به مدال باید کمی با دید متفاوت نگاه کرد. از ۱۱۰۰ ورزشکاری که برای دوومیدانی به ریو آمدند تنها ۳۰۰ نفر با مدال بازگشتند و این فشردگی و نزدیکی رقابت ها را می رساند. از نظر من کسب سهمیه پارالمپیک و حضور در این رویداد مهم یک افتخار بزرگ است و اگر با مدال آوری هم همراه باشد که مایه مباهات. اما باید از نگاه صرف به مدال و انتظار داشتن از تمام ورزشکاران که روی سکو بروند، خودداری کرد. کسب مقام چهارم و پنجم پارالمپیک هم افتخار است و حتی در پارالمپیک برای نفراتی که تا فینال می رسند و در جمع ۸ ورزشکار برتر قرار می گیرند، حکم صادر می شود و این نشان دهنده اهمیت این جایگاه هست.

رئیس انجمن دوومیدانی در پایان گفت: در مجموع شرایط ورزشکاران خوب بود اما تکرار می کنم که می توانستیم بسیار بهتر از این باشیم و به جای یک نشان طلا، دست کم ۴ نشان طلا بگیریم. امیدوارم در دوره های بعدی پارالمپیک این رشته قدرتمند تر ظاهر شود.

تیم ملی دوومیدانی ایران با ۲۳ ورزشکار مرد و ۳ ورزشکار زن در مجموع به ۱۲ نشان شامل یک طلا، ۶ نقره و ۵ برنز دست یافت و نیمی از مدال های کاروان ایران به نام این رشته ثبت شد.