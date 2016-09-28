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۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

از سوی سخنگوی وزارت امورخارجه،

ایران انفجارهای بغداد را محکوم کرد

ایران انفجارهای بغداد را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان ضمن محکوم کردن انفجارات تروریستی در بغداد، مسئولیت همه نقش آفرینان منطقه ای و بین المللی را نسبت به مقابله جدی با تروریسم یادآور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه وقوع انفجارهای تروریستی در نقاط مختلف عراق که منجر به کشته و زخمی شدن حدود یکصد نفر از شهروندان این کشور شد را محکوم کرد. 

قاسمی ضمن ابراز همدردی با مردم و دولت عراق و بازماندگان قربانیان این حوادث شوم تروریستی، کشتار افراد بیگناه در عراق، سوریه، یمن و دیگر نقاط منطقه و جهان را نتیجه سکوت مرگبار و بی توجهی و اغماض جامعه جهانی نسبت به علل و ریشه های فکری و حمایت های مالی از ترور و خشونت دانست که با انگیزه های خاص و تفرقه افکنانه صورت می گیرد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بار دیگر مسئولیت بین المللی همه نقش آفرینان منطقه ای و بین المللی را نسبت به مقابله جدی و واقعی با پدیده شوم تروریسم را یادآور شد.

کد مطلب 3781563
محمد مهدی ملکی

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