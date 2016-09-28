ایران انفجارهای بغداد را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه وقوع انفجارهای تروریستی در نقاط مختلف عراق که منجر به کشته و زخمی شدن حدود یکصد نفر از شهروندان این کشور شد را محکوم کرد.

قاسمی ضمن ابراز همدردی با مردم و دولت عراق و بازماندگان قربانیان این حوادث شوم تروریستی، کشتار افراد بیگناه در عراق، سوریه، یمن و دیگر نقاط منطقه و جهان را نتیجه سکوت مرگبار و بی توجهی و اغماض جامعه جهانی نسبت به علل و ریشه های فکری و حمایت های مالی از ترور و خشونت دانست که با انگیزه های خاص و تفرقه افکنانه صورت می گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بار دیگر مسئولیت بین المللی همه نقش آفرینان منطقه ای و بین المللی را نسبت به مقابله جدی و واقعی با پدیده شوم تروریسم را یادآور شد.