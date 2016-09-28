بهادر عبدی را در لیست ۱۸ نفره قرار دادم/ دنبال ثبات در لیگ هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر هف سمنان در مرحله یک سی و دوم رقابت های جام حذفی، گفت: خوشحالم که ما با نماینده استان سمنان بازی داریم. این تیم اگر برای سال های آینده روی استعدادهای بومی سرمایه گذاری کند قطعا جواب خواهد گرفت. ما در بازی فردا با همه پتانسیل مقابل این تیم قرار می گیریم.

وی در خصوص اینکه آیا ممکن است بازیکنان‌تان حریف را دست‌کم بگیرند، گفت: من با بازیکنانم درباره این مورد صحبت کردم. سوابق تیم هف سمنان را بررسی کردیم و این تیم یکی از بهترین تیم های لیگ دسته دو است و همچنین بازیکنان مستعدی دارد. ما هم به اندازه کافی خودمان را برای این مسابقه آماده کرده‌ایم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران در رابطه با بازگشت بهادر عبدی به تمرینات این تیم گفت: به هر حال ضایعه‌ای که برای بهادر پیش آمد غم کمی نبود اما همه ما در کنارش هستیم و در بازی فردا نیز او را جزو ۱۸ بازیکن اصلی قرار دادیم و فکر می کنم این مساله از نظر روحی به او کمک کند.

جلالی درباره اینکه تیم شما پتانسیل قهرمانی در جام حذفی را دارد یا خیر، گفت: برای قهرمانی در جام حذفی زود است بخواهیم اظهارنظر کنیم. برنامه ما برای امسال این است که بتوانیم در مسابقات لیگ برتر ثبات به دست آوریم. ما در هفت مسابقه گذشته نتایج خوبی گرفتیم که یک چالش برای ما به وجود آمد و باید به برخی مشکلات می پرداختیم. در مجموع تیم خوبی داریم.

سرمربی تیم پیکان در پایان در خصوص تعطیلات لیگ گفت: سازمان لیگ همین برنامه را پارسال هم داشت و از قبل برای مسابقات برنامه ریزی کرده بود. ما هم تمرکزمان را روی این برنامه گذاشتیم. خودم هم در نامه ای به سازمان لیگ پیشنهادی دادم، به هر حال مشکلاتی وجود دارد و ما تلاش می کنیم همکاری های لازم را داشته باشیم.