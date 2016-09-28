بانوی قایقران کرمانشاهی طلای مسابقات آسیایی ازبکستان را کسب کرد

عزت‌الله پرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهلا بهروزی‌راد بانوی پرتلاش قایقرانی در مسابقات آسیایی ازبکستان موفق به کسب مدال طلا در رشته ۲۰۰ متر کایاک شد.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان کرمانشاه افزود: در این مسابقات که به میزبانی کشور ازبکستان برگزار شد میزبان به نشان نقره دست یافت و قزاقستان برنز گرفت.

پرنیان با تبریک این موفقیت به جامعه ورزشکار استان گفت: این افتخار برای هیئت جانبازان و معلولان استان کرمانشاه ارزشمند است.

وی بیان کرد: بهروزی‌راد از ورزشکاران پارالمپیکی در ریو بود که با وجود تلاش فراوان توفیقی برای کسب مدال حاصل نکرد.

پرنیان با اشاره به درپیش بودن هفته پارالمپیک عملکرد نمایندگان استان در مسابقات پارالمپیک ریو و نیز مسابقات آسیایی ازبکستان را قابل تقدیر دانست.