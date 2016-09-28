به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نوفرستی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش هیئات مذهبی استان اظهار کرد: قیام امام حسین(ع) اسلام را نجات داد و سبب بقای آن شد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دهها میلیون نفر در کشور و در بسیاری از کشورهای مسلمان و غیرمسلمان میلیاردها ساعت برای مجلس امام حسین(ع) وقت میگذارند، بیان کرد: با این وجود خروجی که باید از جلسات اباعبدالله بگیریم خروجی مطلوبی نیست و برنامهریزی مناسبی در آن وجود ندارد.
علم قیام امام حسین(ع) در دست هیئتهای مذهبی است
مسئول شورای هیئات مذهبی بیرجند، علم قیام امام حسین(ع) و انقلاب را در دست هیئتهای مذهبی دانست و گفت: علم هیئتها نیز دست متولیان آن قرار دارد بنابراین باید برای هیئتها برنامهریزی درستی انجام داد.
نوفرستی به وجود ۹۲ هزار هیئت مذهبی در کشور اشاره کرد و افزود: اگر هر کدام از این هیئت ها تنها جلوی یک طلاق را گرفته و یا یک زندانی را آزاد کند ۹۲ هزار خانواده نجات پیدا میکنند.
وی با انتقاد از اینکه امروز متأسفانه هیئتها را محصور و محدود به جلسات عزاداری در دو ماه محرم کرده و جنبههای دیگر آن را فراموش کردهایم، گفت: ازاینرو به نظر میرسد باید تجدیدنظری در برنامهریزی برای هیئتها داشته باشیم.
لزوم کاربردی کردن جلسات عزاداری
مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی همچنین بر لزوم کاربردی کردن جلسات عزاداری و سالم نگهداشتن محیط هیئتها تاکید کرد و افزود: امروز هیئت داری و مدیریت هیئت با ۲۰ سال قبل تفاوت زیادی دارد چراکه مباحث جدید پیش آمده است و دشمنان هر روز برای ما برنامهریزی میکنند.
نوفرستی با تاکید بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از افراد فعال در هیئتها، بیان داشت: مسئولان هیئتها باید بانک اطلاعاتی از همه مداحها، طبلزنان و سایر افراد فعال در هیئت داشته باشند تا جلوی بسیاری از آسیبها گرفته شود.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در بحث نفوذ، گفت: مسئله نفوذ در همهکارهای فرهنگی وجود دارد که یکی از مهمترین کارهای فرهنگی نیز هیئت داری است.
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