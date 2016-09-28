اروپا در وضعیت نابسامانی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، «مارتین شولتز» رئیس پارلمان اروپا و «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا با حضور در شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ به بررسی وضعیت اروپا پرداختند.

شولتز در این برنامه که بیشتر به یک مناظره شبیه بود با نابسامان خواندن اوضاع کنونی اروپا گفت: عملکرد کمیسیون اروپا جای انتقاد دارد و باید با ریشه یابی آن به بررسی علل ممکن پرداخت.

وی در ادامه افزود: زمانی که ریاست «خوزه مانوئل باروسو» بر کمیسیون اروپا را با ریاست کنونی آن مقایسه می کنم به این نکته می رسم که در گذشته شاهد رویدادهای سازنده بیشتری بودیم.

رئیس کمیسیون اروپا در دفاع از خود تصریح کرد: اروپا شامل کشورهای مختلف است که هر کدام به تنهایی باید خود را در تحقق اهداف کلی اروپا سهیم بدانند.

یونکر گفت: زمانی می توانیم شاهد اروپایی بی نقص باشیم که اعضای آن مسئولیت پذیر بوده و رهبران را یاری رسانند.