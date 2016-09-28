به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور گرامیداشت ۶ مهر روز جهانی گردشگری، برنامه فردا پنجشنبه هشتم مهر «سرزمین ما» وضعیت گردشگری در ایران و علل رونق نیافتن آن در کشور بحث و بررسی می شود.

امیر عباس احمدی مدیرعامل موسسه مردم نهاد «طلوع سفر زاگرس» مهمان این برنامه خواهد بود تا به بهانه روز جهانی گردشگری، موضوع سفرهای گردشگری در دامان طبیعت با رعایت و حفظ اصول حفاظت از طبیعت و این که در سفرها و تورهای گردشگری چگونه باشیم که به محیط زیست آسیب نرسانیم به سوالات مجری پاسخ خواهد داد.

همچنین به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، آخرین وضعیت مدارس طبیعت در برنامه «سرزمین ما» بررسی می شود. شیرین نیازمند مدیر مدرسه طبیعت وایو از طریق ارتباط تلفنی، توضیحاتی را در زمینه مدارس طبیعت و نخستین گردهمایی مدارس طبیعت در وارش کیاشهر استان گیلان در هشتم مهر گفتگو می کند.

ساناز صنایع گلدوز مشاور دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و رییس انجمن مردم نهاد «آشتی با زمین» در گفتگوی تلفنی با برنامه درباره مدارس سبز و تفاوت آن با مدارس طبیعت اطلاعاتی را به بینندگان ارائه خواهد کرد.

در بخش معرفی چهره برگزیده هفته هم از عسگری پیرمرد ۷۸ ساله شیرازی که با اسکیت در شیراز تردد می کند، تقدیر می شود. در این برنامه گزارش گرامیداشت زاد روز ۹۹ سالگی مه لقا ملاح مادر طبیعت ایران که با حضور گروه برنامه ساز «سرزمین ما» و تعدادی از فعالان محیط زیست برگزار شد، نیز پخش خواهد شد.

این برنامه به تهیه کنندگی الهام پیرهادی و اجرای ایرج میلانی کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک است که پنج شنبه ها ساعت ۹:۳۰ صبح روی آنتن می رود.

بابک جهانبخش مهمان «امروزی ها» می‌شود

برنامه «امروزی ها» که از شنبه تا چهارشنبه از شبکه یک پخش می شود، امروز ۷ مهر میزبان بابک جهانبخش، خواننده پاپ است. او در برنامه امروز درباره موسیقی و نسل امروز صحبت می کند و پاسخگوی سئوالات پدرام کریمی مجری برنامه است.

برنامه «امروزی ها» با محوریت دغدغه ها و معضلات جوانان در حوزه های مختلف همچون اعتیاد، فضای مجازی، بیکاری، موسیقی، مد، ازدواج، مهاجرت، آشنایی قبل از ازدواج، بازار کار، ثروت، ورزش، تفریح و سرگرمی، و ... از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰ به مدت یک ساعت پخش خواهد شد.