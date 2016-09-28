به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند پیش از ظهر چهارشنبه در مراسمی به مناسبت هفت مهر ماه روز «آتش نشانی و ایمنی» با اشاره به زحمات و تلاش های شبانه روزی آتش نشانان در شهر خرم آباد اظهار داشت: این قشر از جامعه به واقع کار بسیار سخت و نفس‌گیری دارند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه امروز قشر آتش نشان در کشور به جایگاه واقعی خود را دست پیدا کرده اند گفت: با توجه به توسعه ساخت و سازهای مدرن و جدید، استفاده از مصالح شیمیایی در ساخت و سازها و ... ارائه خدمات ایمنی نیز در سطح جامعه باید افزایش پیدا کند.

شهردار خرم آباد در ادامه با اشاره به مشکلات مالی موجود در شهرداری ها به خصوص شهرداری خرم آباد گفت: در گذشته دولت ها به شهرداری کمک های مالی فراوانی می کردند و امروز این کمک ها کم شده و مردم و شهروندان باید با پرداخت به موقع عوارض خود به شهرداری ها برای ارائه خدمات بهتر به آنها کمک کنند.

عیدی بیرانوند با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر تنها هشت درصد مردم خرم آباد عوارض شهرداری را پرداخت می کنند گفت: در این راستا باید مردم و همچنین دستگاههای اجرای بدهی های خود را به شهرداری برای ارائه خدمات شهری پرداخت کنند.

وی در ادامه به وضعیت ساخت و سازهای حاشیه شهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این ساخت و سازها موارد فنی رعایت نشده و با یک حرکت انسان تخریب می شوند.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه متاسفانه شرکت های خدمات رسان اقدام به ایجاد زیرساختها در این ساخت و سازها می کنند گفت: این در حالیست که نباید این شرکت ها اقدام به ایجاد زیرساختها برای این ساخت و سازها کنند چرا که هر لحظه امکان تخریب و حادثه در آنها وجود دارد.

یحیی عیدی بیرانوند با تاکید بر اینکه در ساخت و سازهای حاشیه شهر خرم آباد به هیچ عنوان اصول ایمنی رعایت نمی شود گفت: این امر موجب ایجاد حادثه در این مناطق می شود.