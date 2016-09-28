خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: درحالی که مهدی تاج طی روزها و هفته های گذشته در حال سفر به کشورهای مختلف برای رسیدگی به امور تیم های نوجوانان، تیم ملی فوتسال و حضور در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا بود، اوضاع مالی فدراسیون به واسطه قراردادهایی که به مرحله اجرا نرسید بهم ریخت و به نظر می رسد ادامه این روند کوهی از بدهی ها و مشکلات مالی روی سر فدراسیون خراب خواهد کرد.

مهدی تاج در شرایطی ریاست فدراسیون فوتبال را برعهده گرفت که علی کفاشیان با همه نقایصی که داشت توانسته بود در بخش درآمدزایی فدراسیون را به موقعیتی برساند که میزان بدهی هایش افزایش پیدا نکند اما اتفاقاتی که در زمان ریاست مهدی تاج رخ داده است بار مالی بالایی روی دوش فدراسیون خواهد گذاشت.

اولین اتفاق به عمل نکردن فدراسیون فوتبال به قراردادش با شرکت ایتالیایی حامی البسه تیم ملی بود که به واسطه همین امر این برند ایتالیایی با شکایت به فیفا خواستار دریافت خسارت ۱۰ میلیارد تومانی از فدراسیون فوتبال ایران شد. این در حالی است که فدراسیون ایران باید پول لباس هایی که از این برند ایتالیایی گرفته است و گفته می شود حدود پنج میلیارد تومان است را به ایتالیایی ها پرداخت کند.

به این موضوع باید قرارداد تبلیغات محیطی فوتبال را هم اضافه کرد که قرار شد با پرداخت مبلغی حدود ۵۰ میلیارد تومان حامی فوتبال باشد و سامانه خاص خودش را تبلیغ کند. این قرارداد در شرایطی بین فدراسیون فوتبال و شرکت فناپ منعقد شد که این شرکت مبلغ ۱۰ میلیارد تومان را به صورت نقد و ۱۵ میلیارد تومان را به صورت چک بانکی تضمین شده در اختیار فدراسیون قرار داد.

به دنبال دعوایی که بین شرکت سامانه های حامی فدراسیون فوتبال و باشگاه های استقلال و پرسپولیس صورت گرفت و کار به جاهای باریک کشیده شد و حتی وزیر ورزش هم از فدراسیون انتقاد کرد که حق این دو باشگاه را نمی دهد، فناپ قراردادش را لغو کرد تا اوضاع فدراسیون فوتبال پیچیده تر شود.

از سوی دیگر سامانه هواداری استقلال و پرسپولیس که اعلام کرده بود حاضر است به جای فناپ حامی تبلیغات محیطی فوتبال شود پس از آنکه متوجه شده حامی قبلی قراردادش را فسخ کرده است حالا پشیمان شده و به فدراسیون اعلام کرده قصد ندارد تبلیغات محیطی را در اختیار بگیرد و پولی بابت این موضوع پرداخت کند.

حالا فدراسیون فوتبال که از اینجا رانده و از آنجا مانده شده است هم باید ۲۵ میلیارد تومان بابت پول نقد و چک های بانکی دریافت شده فناپ را برگرداند و هم باید به فکر پیدا کردن یک شرکت جدید برای واگذاری تبلیغات محیطی به آن باشد.

در این شرایط کی روش که با مصاحبه اش علیه ویلیامز داور استرالیایی مورد پرسش فیفا قرار گرفته و احتمالا فدراسیون فوتبال ایران به خاطر همین مصاحبه جریمه خواهد شد، طبیعتا به دنبال مبلغ قراردادش خواهد بود و اگر برابر ازبکستان و کره جنوبی هم نتیجه بگیرد طبیعتا خواستار پاداش و پول خودش و بازیکنانش هم خواهد شد.

باید دید در این وضعیت آشفته که فدراسیون فوتبال درآمدی هم نداشته، آیا مهدی تاج می تواند سروسامانی به فدراسیون تحت ریاستش بدهد یا آوار مشکلات مالی روی سر فدراسیون خراب خواهد شد و اوضاع را بدتر خواهد کرد؟