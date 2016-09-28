۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان:

۴۵۰ نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر نیازمند شغل هستند

بندرعباس - مدیرکل بنیاد شهید استان هرمزگان گفت: ۴۵۰ نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر نیازمند شغل هستند.

به گزار خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، محمدرضا پاکدامن اظهارداشت: به برکت ایثار این عزیزان، هم اکنون به راحتی قادر به نفس کشیدن در فضای کشورمان هستیم.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان گفت: امروز ۴۵۰ نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر نیازمند شغل هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در این باره گفت: در جامعه ی ما، محیط تاثیر بسیار زیادی در فرهنگ سازی دارد و ما با مجموعه بزرگ خانواده صنعت، معدن و تجارت می باید روحیه ی ایثار را در این مجموعه ایجاد کنیم.

خلیل قاسمی افزود: باید از همه امکانات و ظرفیت های موجود برای پیگیری و رفع مسائل و مشکلات فرزندان ایثارگر و شاهد، استفاده کرد و با شناسایی همه ظرفیت های قانونی زمینه را برای خدمت رسانی بهتر و بیشتر به خانواده معظم شهدا ، جانبازان و ایثارگران فراهم کرد.

این تفاهم نامه در راستای بهره گیری از ظرفیتهای مشترک طرفین در جهت پیشبرد توانمندسازی با محوریت اشتغالزایی فرزندان شاهد و ایثارگر در راستای به کارگیری در بخش خصوصی، شرکتهای اقماری، صنایع، معادن و بخش تجارت در جهت جذب جامعه ایثارگری منعقد شد.

در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه از ویترین نمایشگاهی حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس در سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان رونمایی شد.

