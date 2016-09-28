نپال نیز از شرکت در اجلاس سران «سارک» در پاکستان انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، پس از آنکه کشورهای هند، افغانستان، بنگلادش و بوتان از حضور در اجلاس سران اتحادیه سارک به میزبانی اسلام آباد در ماه نوامبر ۲۰۱۶ میلادی انصراف دادند، کشور نپال نیز که در حال حاضر ریاست دوره ای این اتحادیه را به عهده دارد از حضور در اجلاس مذکور انصراف داد.

شایان ذکر است «وکاس سورآپ» سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرده بود: «نارندرا مودی» نخست وزیر این کشور در اجلاس سران اتحادیه سارک حضور نمی یابد.

وی در ادامه تصریح نموده بود: هند خواستار افزایش همکاری های منطقه ای است اما این در صورتی ممکن است که منطقه عاری از تروریسم باشد. دیگر کشورهای عضو اتحادیه سارک نگرانیهای خود را از برگزاری اجلاس سران این اتحادیه به میزبانی اسلام آباد اعلام کنند.

لازم به ذکر است اتحادیه «سارک» در سال ۱۹۸۵ توسط کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال، مالدیو و بوتان تاسیس شد. در آوریل ۲۰۰۷ و در اجلاس چهاردهم این اتحادیه افغانستان نیز به عنوان هشتمین عضو سارک پذیرفته شد.