جدایی ری از تهران باعث محرومیت مردم از امکانات زیرساختی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر محمد باقر قالیباف صبح امروز طی سخنانی در نشست صمیمانه با دبیران شورایاری و مدیران محلات ۲۰ گانه شهرداری منطقه ۲۰ با اشاره به نقش و اهمیت شورایاری ها در پایتخت ابراز داشت: هم اکنون تهران تنها شهر کشور به شمار می رود که شورایاری ها در آن شکل گرفته و تثبیت شده اند. خداوند بزرگ را شاکریم که شورایاری ها به این نقطه رسیده و به یک نهاد ماندگار تبدیل شده اند چرا که امکان ندارد بدون حضور مردم و دخالت آنها بتوان شهر را اداره کرد.

وی با اشاره به برخی اظهارات درباره جدایی ری از تهران ابراز داشت: در یک دهه گذشته همواره این بحث مطرح می شود که شهرری از تهران جدا شود و یا در تهران باقی بماند. ما نباید خودمان را بنده ساختارها و تشکیلات کنیم بلکه باید ببینیم چه چیزی به نفع مردم است و همان را اجرایی کنیم.

شهردار تهران ادامه داد: هم اکنون در شهرری فرمانداری ویژه وجود دارد و اگر دولت بخواهد پولی برای ری پرداخت کند، ما به عنوان شهرداری تهران ممانعت نمی کنیم. اگر شهرری فرمانداری نداشت، ممکن بود بگوییم دولت پس از تشکیل فرمانداری به ری کمک خواهد کرد اما در حال حاضر ری دارای فرمانداری ویژه است، با این وجود چرا پول نمی دهند؟

قالیباف همچنین ابراز داشت: نتیجه جدایی ری از تهران آن می شود که مردم شهرری از امکانات زیرساختی که هم اکنون از سوی شهرداری تهران فراهم می شود نیز محروم خواهند شد. به عنوان مثال هم اکنون تصمیم گیری شده است که ادامه خط شش مترو با حدود هفت کیلومتر طول، به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) امتداد پیدا کرده و تا سال دیگر این پروژه به اتمام برسد. هزینه ساخت هر کیلومتر مترو ۲۵۰ میلیارد تومان است و این حرف بدین معنی است که تا سال آینده هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تنها در حوزه مترو ری هزینه خواهد شد. همچنین اگر شهرداری تهران نبود، امکان نداشت احداث امتداد اتوبان امام علی(ع) در منطقه ۲۰ انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید تحت تاثیر برخی حرف های سیاسی که به ضرر مردم است قرار بگیریم، عنوان داشت: هم اکنون پل تقی آباد در محدوده حریم قرار دارد. مگر ما مانع هستیم که دولت احداث این پل را انجام دهد؟

قالیباف در ادامه بر ضرورت پیگیری جدی پروژه هایی همچون احداث پل تقی آباد، مجموعه فرهنگی طغرل و خط شش مترو از سوی شهرداری تهران در ماه های آتی تاکید کرد.

شهردار تهران در ادامه ضمن تبریک روز آتش نشان تصریح کرد: هم اکنون پوشش ایستگاه های آتش نشانی شهر تهران در همه نقاط شهر تکمیل شده است. روزی که ما در شهرداری تهران کار خود را آغاز کردیم ۷۳ ایستگاه آتش نشانی داشتیم اما امروز این میزان به ۱۲۱ ایستگاه رسیده و پوشش کامل شهر در حوزه آتش نشانی برقرار شده است. به نحوی که براساس توزیع جغرافیایی، نیروهای آتش نشان در مدت زمان کمتر از سه دقیقه در محل حادثه حضور پیدا می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کارکرد سرای محلات اشاره و بیان کرد: سرای محلات نباید جنبه انتفاعی پیدا کنند و ما نیز نگاه درآمدزایی و دریافت سود از سرای محلات را نداریم. حتی کارهای مربوط به بازسازی اساسی سرای محلات هم در دوره های مشخص، شهرداری تهران انجام خواهد داد. در این میان سرای محلات تنها باید هزینه های جاری خودش را تامین کند و بیش از این نباید درآمد داشته باشد. حتی در این میان مدیر محله می تواند تدبیر کند تا خانواده های نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد از خدمات رایگان برخوردار شوند.

قالیباف همچنین به موضوع آسیب های اجتماعی پرداخت و با بیان اینکه آسیب اجتماعی ریشه در فقر دارد، اظهار داشت: ممکن است در یک نگاه کلی بگوییم اقتصاد کشور دارای ایراد است و بیکاری باعث اعتیاد می شود، اما وظیفه اسلامی، انسانی و جوانمردی ما حکم می کنم که هر کاری در این زمینه از دست ما برمی آید، به سهم خودمان انجام دهیم. هم اکنون در تهران و اطراف شهر برخی خانواده هایی را داریم که در تامین حداقل های زندگی دچار مشکل هستند. در این زمینه می توانیم در گام نخست نسبت به اطعام آن ها اقدام کنیم تا در مرحله بعدی دولت نسبت به حل مشکل اشتغال آنها اقدام کند.

شهردار تهران خطاب به دبیران شورایاری و مدیران محلات گفت: همه ما باید در این کار بسیج شویم و مسایل مربوط به نیازمندان و فقرا را دنبال کنیم.مبارزه با فقر و آسیب های اجتماعی که ریشه در فقر دارند نیز می طلبد که همه ما به صورت جمعی و فردی از بعد حقیقی و حقوقی در این زمینه اقدام کنیم. در این راه هر کاری که از عهده شهرداری تهران برآید را بدون هیچ محدودیتی دنبال خواهیم کرد.

شهرداری پایتخت ۵برابر درآمدهای ری برای منطقه۲۰ هزینه کرده است

معاون شهردار تهران گفت: میزان درآمدهای منطقه۲۰ یک پنجم هزینه هایی است که شهرداری برای آن متحمل می شود.

ناصر امانی نیز با اشاره به صحبت های اخیر فرماندار ری که گفته بود: " متاسفانه دروغ بزرگی تحت عنوان اینکه ری درآمدی ندارد گفته شده و تصور می شود اگر شهرداری تهران حمایت نکند ری به زمین می‌خورد. این در حالی است که ری بالای هزار میلیارد تومان عوارض تولید می‌کند که تمامی آنها به شهرداری تهران داده می‌شود"؛ تاکید کرد: مدیریت شهری تهران طی ۱۰ سال گذشته ، ۵ برابر درآمدی که از شهرری داشته در آنجا هزینه کرده است.

وی افزود: شهرداری تهران از منابع درآمدی اش برای شهرری هزینه می کند.

امانی تاکید کرد: شهرداری منطقه۲۰ تا به حال هرگز هزار میلیارد تومان درآمد را از شهر ری کسب نکرده است. ضمن اینکه باید اعلام کنم که در سال جاری نیز شهرداری تهران ۱۴۰ میلیارد تومان بودجه برای منطقه ۲۰ در نظر گرفته است.