شرايط موجود جوايز ادبي را با فقدان اثر مواجه كرده است

محمدحسن شهسواري در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود : مشكلات نشر امروز معلول دو علت است. يك بخش به آثار پديد آمده مرتبط مي شود و بخش ديگر به سامانه اي كه به سنجش و ارزيابي كتاب پرداخته و آثار را گرفتار و بلاتكليف مي سازند.

وي ادامه داد : امروز اغلب نويسندگان مي گويند " به چه اميدي بنويسيم؟ " متاسفانه رمان نويسان و ناشران در وضعيتي به سر مي برند كه از آن به عنوان عدم امنيت نام مي برند. البته اين عدم امنيت گرفتاري و معضل تمام مشاغل در ايران است؛ در واقع همان طور كه صنعت و توليد در كشور دچار ركود است نشر هم مشمول همين قاعده است.

نويسنده رمان " پاگرد " تصريح كرد : اگرچه نخبه گرايي نويسندگان و كم خواننده بودن آثار دليل ديگر اين ركود است با اين وجود ناشران با تاكيد بر اين كه در وضعيت بي ثباتي هستند ترجيح مي دهند خطر نكرده و در نشر كتاب ترديد كنند.

شهسواري در توصيف شرايط جوايز ادبي امسال، آن را همراه با ركود توصيف كرد و گفت : جوايز ادبي به طور قطع با فقدان اثر مواجه هستند. دست جوايز ادبي ما امسال آنقدر تهي است كه اغلب قصد دارند كتاب هاي دو سال 84 و 85 را يكجا بررسي و اعلام نظر كنند.

وي خاطرنشان كرد : به عنوان يكي از داوران جوايز ادبي بايد بگويم كه براي گزينش رمان در سال 84 حتي نمي توانم اثري را نامزد اعلام كنم و شايد با اغماض و خوش بيني بتوان تعداد آنها را به اندازه انگشتان دو دست دانست.