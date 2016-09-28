به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی سلم آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش هیئت های مذهبی استان اظهار کرد: این همایش در نخستین روز از ماه محرم با حضور مسئولان و هیئت‌های مذهبی سراسر استان در حسینیه جماران بیرجند برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این همایش سه مراسم سنتی عزاداری استان بازسازی و اجرا می‌شود، عنوان داشت: مراسم سنتی بیل زنی در خوسف، حسن و حسین و مراسم سنتی علم بندان از جمله این مراسمات خواهد بود که در روز همایش اجرا می‌شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین ماه محرم را فرصتی مغتنم برای شیعیان دانست و گفت: همان‌طور که امام فرمودند ما هر چه داریم از محرم و صفر است و بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد.

عاشورا تنها دوای آسیب‌های اجتماعی است

سلم آبادی با اشاره به اینکه به برکت وجود امام حسین قشر عظیمی در مراسمات عزاداری دور هم جمع می‌شوند که شاید نتوان با پول زیاد این میزان جمعیت را در جاهای دیگر دور هم جمع کرد، عنوان داشت: اما امام حسین (ع) این هنر را دارد تا قشر عظیمی از مردم را جمع کند بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد.

وی با بیان اینکه دشمن از عاشورا می‌ترسد چراکه عاشورا خیلی از برنامه‌های آن‌ها را به‌هم‌ریخته است، گفت: تنها دوایی که می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را کم کرده و جوانان را نجات دهد همین عاشورا است اما باید برای آن درست برنامه‌ریزی شود.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، مراسم عزاداری را بهترین فرصت برای بیان مطالب و احکام اسلامی دانست و افزود: رفع آسیب‌ها باید از محرم و امام حسین(ع) شروع شود.