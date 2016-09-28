وجود سالمندان موجب برکت در خانواده و جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در همایش تجلیل از سالمندان کمیته امداد با اشاره به نهم مهرماه که روز سالمند نام گرفته است، اظهار کرد: خانواده بزرگ کمیته امداد حدود ۲۵هزار سالمند را تحت پوشش دارد و تجلیل از سالمندان بر همه ما لازم است زیرا احترام به پدر و مادر سفارش پیامبر(ص) می باشد.

وی به روایات متعدد وارده از پیامبر(ص) و ائمه(س) با موضوع رعایت احترام و تکریم سالمندان اشاره کرد و گفت: روایات متعددی که از پیامبر(ص) و ائمه(س) با موضوع احترام و تکریم سالمندان و پدر و مادر وارد شده نشان می دهد که اسلام به همه مسائل توجه دارد.

نماینده ولی فقیه در کردستان به ارزشمندی وجود و حضور سالمندان در خانواده ها اشاره کرد و گفت: حضور سالمندان در خانواده ها بسیار ارزشمند است، سالمندان همانند سکان کشتی هستند که تلاطم ها را به آرامش تبدیل می کنند و با مشورت دهی به فرزندان و جوانان آرامش را در زندگی آنان ایجاد کنند و مانع بروز مشکلات خانوادگی شوند.

وی گفت: مجموعه هایی از نظام موظف به خدمت رسانی به سالخوردگان هستند این افراد مشمول اجر و لطف الهی قرار می گیرند زیرا تجلیل از مسلمان سالخورده تجلیل از خداوند متعال است زیرا سالمند عمری را در عبادت و بندگی خدا گذرانده است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی به تلاش های متعدد دشمنان برای از پاشیدن بنیان خانواده ها اشاره کرد و افزود: تمام تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی و از هم پاشیدن بنیان خانواده ها است و سالخوردگان و سالمندان که دوران ناامنی را دیده اند مشکلات ناامنی را برای جوانان بازگو کنند.

وی به وجود درگیری های روزمره زندگی در خانواده ها اشاره کرد و گفت: گاهی ممکن است فرزندان درگیر مشکلات و گرفتاری های خانوادگی شوند و فرصت کمتری برای سرکشی و دلجویی از سالمندان و یا پدر و مادرها در اختیار داشته باشند که پدران و مادران نیز باید آنها را درک کنند تا فرزندان نیز بتوانند با آرامش به آنها خدمت کنند.

نایب رییس دوم کمیسیون سیاسی و اجتماعی مجلس خبرگان روایات متعددی از نبی مکرم اسلام(ص) در خصوص اهمیت محبت به سالمندان اشاره کرد و گفت: گاهی به اشتباه این تفکر در ذهن می آید که کمک به سالمندان و پدر و مادرها باید اشتباه باشد اما واقعیت این است که وقتی سن بالا می رود نیاز به محبت و دلجویی بیشتر می شود.

وی با اشاره به نقش هدایتگری سالمندان و والدین در خانواده ها گفت: از سالمندان و بزرگترها انتظار می رود مسائل اخلاقی، رعایت حریم محرم و نامحرم ، رعایت حجاب و ارزشهای اسلامی را برای فرزندان بازگو کنند زیرا گاهی بالا رفتن آمار طلاق و مشکلات خانوادگی بخاطر سکوت بزرگترها است که اگر تذکراتی گفته شود جامعه از مفاسد دور می شود.

وی با اشاره به اینکه دعای پدر و مادر در موفقیت فرزندان تاثیر مستقیم دارد، افزود: بسیاری از بزرگانی که به مراتب علمی، معنوی و عرفانی بالایی رسیده اند از دعای پدر و مادر آنها بوده که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) هم چندین بار عنوان داشته اند که من هر چه دارم به برکت خدمت و دعای والدینم است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی در پایان گفت: بزرگان و سالخوردگان یک فامیل و طایفه واسطه صلح و آشتی باشند و کارهای خداپسندانه انجام دهند.