به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید به اینکه در مرزبانی ارتقا آمادگی عملیاتی و کاهش آسیب‌پذیری دنبال می‌شود، اضافه کرد: در همین راستا مرزبانی استان توانسته تعاملات سازنده‌ای با کشورهای همسایه به ویژه جمهوری آذربایجان برقرار کند.

وی در خصوص عبور مواد مخدر از مرز ایران به جمهوری آذربایجان تصریح کرد: چنین موضوعی نه تنها صحت ندارد بلکه مرزبانی استان و جمهوری آذربایجان با جدیت نسبت به کنترل مرزها اقدام می‌کنند.

فرمانده مرزبانی استان با تاکید به اینکه آنچه در نوار مرزی استان اتفاق می‌افتد با جدیت رصد می‌شود، متذکر شد: امروز امنیت مرزهای استان قابل توجه بوده و استان اردبیل یکی از استان‌های ایمن به لحاظ امنیت مرزی محسوب می‌شود.

طاهری در خصوص وضعیت تجهیزات پاسگاهی نیز اضافه کرد: هم اینک تمامی پاسگاه‌ها از تجهیزات لازم برخوردار است و هیچ کمبودی به لحاظ کیفیت عملیات نداریم.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب مرزداری در شهرستان‌های پارس‌آباد، گرمی و نمین متذکر شد: مرزداران با تلاش شبانه‌روزی مرزهای استان را ایمن ساخته‌اند بطوریکه کشفیات مواد مخدر در مرزها با رشد ۱۰۰ درصد همراه است.

فرمانده مرزبانی استان افزود: کشف سلاح‌های جنگی و شکاری با رشد ۷۰ درصد و کشف مشروبات الکلی نیز در وضعیت مطلوب قرار دارد.

به گفته طاهری هرگونه تحرکات در مرزهای استان رصد می‌شود و در این راستا از ظرفیت مرزنشینان نیز استفاده می‌شود.