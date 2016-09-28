هیئت های عزاداری باید انسان های حسینی و زینبی تربیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر چهارشنبه در مراسم اهدای پرچم به هیئت‌های مذهبی سراسر کشور که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: هیئت‌های عزاداری مجمع دلدادگان به ساحت اباعبدالله و کلاس درس انسان‌سازی، چگونه زیستن و درس سبک زندگی حسینی هستند.

وی افزود: هیئت‌های عزاداری جایگاه معرفت زایی، بصیرت آفرینی و مجمع اتصال به خاندان عصمت و طهارت هستند و کسانی که زمینه‌های فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را زیر ساحت این هیئت‌ها شکل می‌دهند در برابر موج‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مقاوم می‌شوند.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: جوانانی که در هیئت‌ها پرورش می‌یابند در فراز و نشیب‌های زندگی اجتماعی دچار آسیب نمی‌شوند و در هر عرصه‌ای انسان‌های تأثیرگذار هستند که در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند.

حجت الاسلام رئیسی گفت: هیئتی ارزشمند است که با فلسفه امام حسین شکل‌گرفته باشد و این قیام را تنها منحصر به سال ۶۱ هجری نداند بلکه بدانند و آگاه باشند که تحول بشریت و اصلاح اجتماعی به برکت عاشورا رقم خورده است.

تابلو عاشورا تمام مظاهر عالی انسانی و اسلامی را در بردارد

تولیت آستان قدس رضوی یادآور شد: عاشورا رمز بقا و تداوم همه خوبی‌ها در عالم است و در تابلو عاشورا تمام مظاهر عالی انسانی و اسلامی قابل‌مشاهده هستند.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: امام حسین(ع) خونش را درراه اسلام داد تا از عالم بشریت جهل زدایی کند، آن روزگار جاهلیت ساده بود اما امروزه جاهلیت مدرن و پیچیده و اتوکشیده شده است.

حجت الاسلام رئیسی بیان کرد: عاشوراییان‌کسانی بودند که بر شمشیرهایشان بصیرت حکم‌فرما بود، اما چشم دل حاضران در صف مقابل کور بود و راه زندگی، دوست و دشمن را نمی‌شناختند اما انسان چشم سر نداشته باشد بهتر از آن است که چشم دلش کور باشد.

وی گفت: جریان فحشا از فجایع اخلاقی است که از سوی جاهلیت به‌عنوان شاخص مدنیت و یک فرهنگ تمدنی به راه افتاده است و بدترین کارها را به‌عنوان مدنیت معرفی می‌کنند که خود جاهلیتی بزرگ محسوب می‌شود.

هیئت‌ها مدرسه‌های بزرگ حسین شناسی و زینب‌شناسی باشند

وی عنوان کرد: رسالت دین‌مداری، ولایت مداری، احساس مسئولیت، ایفای نقش در امور اجتماعی، مدنیت دینی، اهدای ارزش‌های الهی در جامعه، بصیرت آفرینی و معرفت افزایی بر عهده هیئت‌ها است زیرا هیئت‌ها مدارس بزرگی هستند که باید انسان‌های حسینی و زینبی پرورش دهند.

حجت اسلام رئیسی تصریح کرد: حسین بن علی اسوه و الگوی بی‌بدیل جامعه بشری است و امروز جامعه ما اگر با زندگی امام حسین آشنا شود با جریانات ضد امام انس نمی‌گیرد بنابراین نقش هیئت‌ها و مدرسه‌های بزرگ حسین شناسی و زینب شناسی نمایان کردن چهره امام حسین(ع) است.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: در این زمانه برتری از آن‌کسانی است که اهل ایستادگی در راه هدف باشند.