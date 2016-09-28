به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی محلاتی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ظهر چهارشنبه با حضور در گلزار شهدای قزوین، به مقام شامخ سرلشگر خلبان شهید عباس بابایی و دیگر شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کرد.

شهیدی و هیئت همراه با قرائت فاتحه و اهدای شاخه های گل با آرمان‌های امام راحل و شهدای گرانقدر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تجدید بیعت کردند.

حجت الاسلام شهیدی مردم استان قزوین را در همه عرصه های نظام مقدس جمهوری اسلامی پیشگام دانست و اظهارکرد: مردم استان قزوین در دوران انقلاب اسلامی و همچنین در دفاع مقدس از کیان این خاک مقدس حضوری ارزشمند و ماندگار داشتند.