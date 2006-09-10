سفيران جديد ايران در فنلاند و كرواسي با رئيس جمهور ديدار كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهور دراين ديدارها ضمن ارايه رهنمودهاي لازم، توسعه روابط با كشورهاي اروپايي براساس عدالت و حفظ منافع متقابل را از اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر شمرد و از سفراي جديد كشورمان در فنلاند و كرواسي خواست از همه ظرفيت ها براي گسترش مناسبات تهران- هلسينكي و تهران- زاگرب استفاده كنند.

آقايان رضا نظر آهاري سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در فنلاند و محمد حسين فدايي فر سفير جديد كشورمان در كرواسي، هم گزارشي از آخرين اوضاع محل ماموريت و برنامه هاي خود را براي افزايش همكاري هاي دوجانبه ارايه كردند.