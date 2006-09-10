  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۲۱

سفيران جديد ايران در فنلاند و كرواسي با رئيس جمهور ديدار كردند

سفيران جديد جمهوري اسلامي ايران در فنلاند و كرواسي پيش از عزيمت به محل ماموريت، جداگانه با دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ديدار كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهور دراين ديدارها ضمن ارايه رهنمودهاي لازم، توسعه روابط با كشورهاي اروپايي براساس عدالت و حفظ منافع متقابل را از اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر شمرد و از سفراي جديد كشورمان در فنلاند و كرواسي خواست از همه ظرفيت ها براي گسترش مناسبات تهران- هلسينكي و تهران- زاگرب استفاده كنند.

آقايان رضا نظر آهاري سفير جديد جمهوري اسلامي ايران در فنلاند و محمد حسين فدايي فر سفير جديد كشورمان در كرواسي، هم گزارشي از آخرين اوضاع محل ماموريت و برنامه هاي خود را براي افزايش همكاري هاي دوجانبه ارايه كردند.

کد مطلب 378166

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها