اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نگرانی های نمایندگان از تفاهم ایران با کارگروهاقدام مالی FATF اظهار داشت: ما همیشه نسبت به توافقات با غرب تردید داریم. هیچ وقت نشد آنها با ما توافقی کنند و روی آن پایبند باشند.

وی ادامه داد: در این توافق نیز قطعاً دبه درآورده و خلاف واقع عمل خواهند کرد و راهی که باید برای ما باز کنند، باز نخواهند کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس تأکید کرد: ما نگران هستیم که ما را از لیست سیاه تامین مالی تروریسم حتی در صورت اجرای تعهدات مورد نظر، خارج نکنند؛ یعنی از یک سو ما باز هم کوتاه بیاییم، اما آنها کار خود را انجام می‌دهند. غرب قابل اعتماد نیست.

وی تاکید کرد: هر آنچه که ضمانت صد درصدی برای آینده کشورمان نداشته باشد، زیر بار آن نخواهیم رفت.