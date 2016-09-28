هیچ شرکت هرمی مجوز فعالیت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس فتا، سرهنگ دوم علی نیک نفس گفت: بین شرکت های بازاریابی شبکه‌ای و هرمی تفاوت وجود دارد که یکی از این تفاوت ها اجازه فعالیت نداشتن شرکت‌های هرمی است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر فقط شرکت های بازاریابی شبکه ای که مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند مجاز به فعالیت هستند.

نیک نفس با یاد آوری ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی در کشور تصریح کرد: هیچ دستگاه دولتی اجازه صدور مجوز برای فعالیت شرکت های هرمی را ندارد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا درباره اعطای مجوز برای فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفت: این وزارتخانه با همکاری مرکز امور اصناف و بازرگانان فقط به شرکت های بازاریابی شبکه ای با رعایت معیارهای تعیین شده مجوز فعالیت می دهد و به شرکت های هرمی مجوز فعالیت نمی دهد.

این مقام انتظامی همچنین اظهار کرد: فهرست شرکت های بازاریابی شبکه ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز اخذ کرده اند و حوزه های فعالیت آنها ، همراه اطلاعات تماس در سایت این وزارت صنعت ، معدن و تجارت وجود دارد و کاربران می توانند فهرست شرکت های بازاریابی شبکه را در نشانی http://www.networkmarketing.mimt.gov.ir/Forms/ActiveCorporateLists.aspx#۱ مشاهده کنند.

نیک نفس ، بازاریابی شبکه ای را در اصل بازاریابی چند سطحی برشمرد و افزود: نحوه و کارکرد این شرکت ها با شرکت های هرمی تفاوت دارد. هدف بازاریابی شبکه ای، حذف واسطه ها و رساندن کالا ارزان تر به دست مشتریان است که این، هدف همه شرکت هاست.

این مقام انتظامی یادآورشد: بخش عمده فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای در کشور فروش محصولات داخلی است و این شرکت ها در خصوص فروش کالا و محصولات خارجی با محدودیت روبرو هستند.

وی بابیان اینکه کاربران و شهروندان در بازاریابی شبکه ای با یک فروشنده محصولات روبرو هستند، ادامه داد: این در حالی است که در شرکت های هرمی شهروندان و کاربران با یک فروشنده کالا روبرو نیستند بلکه با یک کلاهبردار طرفند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در عین حال اظهار کرد: احتمال وقوع تخلف حتی در شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای نیز وجود دارد؛ ازاین رو کاربران، باید مراقب باشند و درصورتی که احساس کردند از سوی این شرکت ها به فعالیت شرکت های هرمی سوق داده می شوند از ادامه همکاری و فعالیت خودداری کنند.

نیک نفس یادآور شد: لینکی در تمام سایت های شرکت های بازاریابی شبکه ای دارای مجوز، تحت عنوان ثبت نارضایتی وجود دارد که کاربران می توانند نارضایتی خود را از آن طریق به مدیران شرکت اعلام کنند و در صورت حل نشدن مشکل به صورت داخلی و در صورت عدم رضایت از نتیجه حاصله، طرفین می توانند نارضایتی خود را در کمیته بیرونی با استفاده از کد حل اختلاف درونی ۱۴ رقمی که دریافت نموده اند در سایت www.networkmarketing.moc.gov.ir مطرح کنند.

نیک نفس با اشاره به نشانی سایت و ایمیل پلیس فتا، آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.