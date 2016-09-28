اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور وزیر امور خارجه در جلسه علنی یکشنبه هفته آینده مجلس خبر داد و اظهار داشت: آقای ظریف وزیر امور خارجه برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان در خصوص برجام و دیپلماسی اقتصادی در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.

وی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی نیز برای پاسخ به سوالات نمایندگان در صحن مجلس حاضر خواهد شد.

مسئول بررسی استیضاح ها در هیات رئیسه مجلس همچنین با اشاره به مهلت ۵ روزه وزیر آموزش و پرورش برای جلب نظر استیضاح کنندگان از برگزاری جلسه مشترک استیضاح کنندگان و فانی خبر داد.