سید حسین مجتبوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید یک هزار دانشجو جذب دو مرکز دخترانه و پسرانه و پردیس های دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی شدند که از این میان ۱۸۰ دختر و مابقی پسر هستند.

وی به تعداد پایین دخترها در این دانشگاه اشاره کرد و افزود: با توجه به قطبی شدن برخی رشته ها و کاهش سهمیه دختران تعداد دختر کمتری جذب دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی شده اند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی بیان کرد: ۱۵ رشته تحصیلی از جمله ادبیات فارسی، انگلیسی، مشاوره، هنر و ریاضی در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی تدریس می‌شود.

مجتبوی در ادامه گفت: هزار و ۹۰۰ دانشجو که در سال ۹۱ وارد دانشگاه شده بودند به عنوان نخستین فارغ التحصیلان با شروع سال تحصیلی جدید وارد چرخه تعلیم و تربیت شدند.

وی اضافه کرد: تعداد بسیاری از این دانشجویان در شهریور ماه گذشته فارغ التحصیل شدند و تعدادی نیز در بهمن ماه امسال فارغ التحصیل می‌شوند.