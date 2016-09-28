به گزارش خبرنگار مهر، نورعلی عباسپور مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش در نشست خبری رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت: شوراهای آموزش و پرورش جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارند.

وی با بیان اینکه شورا بازوی اصلی آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان‌هاست، گفت: مهمترین مرجع تصمیم گیری در همه ابعاد شوراها هستند.

مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش تصریح کرد: امسال دوره‌های آموزشی را برای اعضای شوراها برگزار کردیم و همچنین اصلاح و بازنگری قانون شوراها را نیز در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه توسعه مشارکت یکی دیگر از سیاست های ماست، گفت: تدوین سند مشارکت در همه ابعاد یکی از کارهایی است که در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: تعداد ۲۱۷۰ مدرسه به شیوه هیات امنایی اداره می شوند که ۷۰۰ هزار دانش آموز در این مدارس حضور دارند.

مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش درباره شهریه مدارس هیات امنایی نیز بیان کرد: مدارس هیات امنایی شهریه ندارند بلکه مبلغی برای فوق برنامه و خدمات آموزشی ویژه دریافت می شود.

وی با بیان اینکه تا پایان سال از مدارس هیات امنایی نظارت خواهیم داشت، گفت: به ۱۴ مدرسه به دلیل عدم رعایت قوانین اعلام کرده ایم که به شرایط قبلی یعنی به عنوان یک مدرسه عادی بازگردند.