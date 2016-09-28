به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر چهارشنبه در نشست با فعالان تجاری و کشاورزی کشور عراق در گرگان اظهار کرد: استان گلستان ظرفیتها و پتانسیلهای بسیار و همچنین زیرساختهای لازم کشاورزی و اقتصادی برای افزایش تعاملات با کشور عراق را دارد.
وی با بیان اینکه ایران یکی از امنترین کشورهای دنیا در منطقه است، از آمادگی گلستان برای توافق و تفاهم در سرمایهگذاری در بخشهای مختلف کشاورزی و اقتصادی با عراق خبر داد و افزود: استان گلستان هفت اقلیم از ۱۳ اقلیم جهان را دارد و از نظر محصولات کشاورزی دارای تنوع خوبی است، همچنین ۹۵ نوع محصول در این استان تولید میشود.
استاندار از گلستان به عنوان ایران کوچک نام برد و ادامه داد: از چهار هزار گیاه موجود در کشور دو هزار گیاه در استان گلستان وجود دارد و گلستان یکی از استانهای برتر در تولید گیاهان دارویی بوده و در نتیجه صنعت دارویی در استان در حال رشد است.
وی از کشف دانش فنی درباره ضد سرطانی بودن سرخدار و وجود آن در گلستان خبر داد و تصریح کرد: در این راستا نیازمند سرمایهگذاری هستیم و آمادگی لازم برای واگذاری سرمایهگذاری در این بخش وجود دارد.
صادقلو خاطرنشان کرد: گلستان، استانی کشاورز خیز به ویژه در غلات و صیفیجات است و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم در استان گلستان تولید میشود که کیفیت بالایی دارد.
وی با بیان اینکه گلستان در امنیت غذایی کشور دارای جایگاه قابل توجهی است، اضافه کرد: تنها ۲۵۰ تن از گندم تولیدی گلستان در داخل استان مصرف و بقیه به استانهای دیگر ارسال میشود.
استاندار گلستان همچنین گفت: در گلستان ۲۹ نوع میوه تولید میشود و این استان از موقعیت خاصی برخوردار بوده و زیرساختهای قابل توجهی در تعاملات اقتصادی و تجارت خارجی به ویژه با کشور عراق دارد.
وی افزود: دو فرودگاه در گلستان وجود دارد و کریدور ریلی از استان میگذرد و با خط ریلی اینچه برون به کشورهای CIS متصل شدهایم.
وی ادامه داد: بیش از ۶۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان گلستان وجود دارد و یک میلیون و ۵۰۰ هکتار زمین مرتعی داریم، همچنین ۵۰۰ هزار هکتار هم جنگل در استان وجود دارد.
صادقلو تصریح کرد: خاویار یکی از برندهای استان است و بیش از ۱۲۰۰ تن میگو از گلستان صادر میشود و در تولید مرغ نیز استان گلستان برتر است و ۱۵۶ هزار تن مرغ در استان تولید میشود.
وی با بیان اینکه گلستان ظرفیت بالایی در گردشگری طبیعی و مذهبی و همچنین گردشگری سلامت دارد، تاکید کرد: گلستان آمادگی حمایت از سرمایهگذاران خارجی را دارد.
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