به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی کشور، در این نشست دکتر محمدرضا مریدی با عنوان «ذائقه و سلائق اجتماعی در خرید و مصرف صنایع دستی» سخنرانی می کند و به این نکته می پردازد که چرا و چگونه صنایع دستی انتخاب و مصرف می شود یا نمی شود؟ پاسخ به این پرسش مستلزم نوع شناسی ارزش‌های اجتماعی مرتبط با انتخاب و مصرف فرهنگی است که می توان به نوع شناسی مخاطبان، خریداران و مصرف کنندگان صنایع دستی منجر شود.

گونه‌های مختلفی از سلائق مبتنی بر تمایزهای طبقاتی بالا/پایین، سلائق جنسیتی زنانه/مردانه، سلائق مبتنی‌بر تجربه زیسته شهری/روستایی، سلائق مبتنی بر کشمکش های نشانه شناختی طبیعت گرا/فرهنگ گرا و در مجموع سلائق مبتنی بر انتخاب‌های بهنجار/ انتقادی را می‌توان دسته‌بندی کرد که ارزش های فرهنگی را به ارزیابی های زیباشناختی تبدیل می کنند؛ این ارزش ها و ارزیابی ها منجر به گونه های مختلفی از مصرف فرهنگی می‌شود.

همچنین، در این سخنرانی با مطالعه کیفی خریداران و مصرف کنندگان صنایع دستی به گونه های مصرف نمایشی، مصرف انتقادی، مصرف زیباشناختی، مصرف هویت جویانه و مصرف حمایتی پرداخته خواهد شد. همچنین این مساله مورد بحث قرار می گیرد که کدام گونه از مصرف قابلیت تجاری شدن دارد و البته تجاری شدن منجر به تضعیف کدام گونه از مصرف می‌شود.

در ادامه نشست مانی کلانی به این پرسش می پردازد که «آیا در صنایع دستی می توان از مد روز سخن گفت؟» همچنین مد امریست سیال، مدام تغییریابنده و بسیار فرار و گذرا، نتیجه اش نیز آن که مردم را سرگرم خرید و مصرف، گویا ناراضی و همیشه در حال تغییر ذائقه می بینیم. اما همه اینها چه نسبتی با صنایع دستی دارد: هنر و صناعتی که مبتنی بر سنت های دیرپای پیشه وران ایرانی، تغییراتی اندک می یابد و عموماً کالایی نیست که به آسانی آن را بتوان تعویض کرد و کالای سنتی دیگری را از همان رسته و نوع جایگزینش کرد.

علاقه‌مندان می توانند برای حضور در این نشست روز دوشنبه ۱۲ مهرماه ساعت ۱۶ به سالن فجر سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مراجعه کنند.