۲۳ هزار دانشجوی خراسان جنوبی درس دفاع مقدس را گذراندند

سرهنگ احمد قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۲۳ هزار و ۵۵ سند دفاع مقدس در نرمافزار کشوری مأوا ثبت و دو هزار و ۸۵ ساعت مصاحبه شفاهی با رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس گرفته شده است.
وی اظهار کرد: نقش پژوهش در توسعه همهجانبه پایدار چنان برجسته است که میتوان آن را نیروی محرک توسعه در همه حوزهها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه دانست.
سرهنگ قاسمی با اشاره به عملکرد معاونت تحقیق و پژوهش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی، اظهار کرد: برگزاری نشستهای تخصصی و پژوهشی دفاع مقدس با فرماندهان، مسئولان و پیشکسوتان و انجام طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی از جمله اقدامات انجام شده است.
وی تدوین تاریخ انقلاب و دفاع مقدس را از دیگر عملکردهای معاونت تحقیق و پژوهش دانست و گفت: اجرای طرح در قالب تشکیل کارگروههایی اعم از بسیج، سپاه، ارتش، انتظامی، ایثارگران و نیروی زمینی سپاه و آموزش و پرورش انجام شده است.
مدیر تحقیق و پژوهش اداره کل حفظ آثارونشرارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون کارگروههای دانشگاه، بانوان، روحانیت، ادوات، آموزش و پرورش، ارتش و هوافضا فعالیتهای خود را آغاز کردهاند.
مستندسازی تاریخی و ثبت جغرافیایی ۵۳ نقطه استان
سرهنگ قاسمی از مستندسازی تاریخی و ثبت جغرافیایی ۵۳ نقطه خراسان جنوبی خبر داد و افزود: همچنین شناسایی مکانهای جغرافیایی حماسهآفرین انقلاب و دفاع مقدس در استان از کارهای صورت گرفته در بحث جغرافیایی وقایع انقلاب و دفاع مقدس است.
وی ادامه داد: بازخوانی وقایع و نبردها، شناسایی عملیات و نبردهایی که استان در آن نقش داشته است، شناسایی سازمان رزم استان در عملیات های شناساییشده و تدوین خاطرات رزمندگان شرکتکننده در عملیات از دیگر اقدامات انجام شده است.
سرهنگ قاسمی ادامه داد: تاکنون عملیات های مختلفی از جمله بیتالمقدس، مرصاد، نصر ۸، والفجر۳، مسلم، خیبر، بدر، کربلا ۵، میمک و ... موردبررسی قرارگرفتهاند.
وجود ۴ هزار عنوان کتاب در کتابخانه تخصصی انقلاب و دفاع مقدس
مدیر تحقیق و پژوهش اداره کل حفظ آثارونشرارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی اظهار کرد: کتابخانه عمومی مشارکتی تخصصی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در بهمنماه ۹۱ راهاندازی شد.
سرهنگ قاسمی ادامه داد: این کتابخانه در حال حاضر دارای بیش از چهار هزار عنوان و هفت هزار و ۱۲۰ نسخه کتاب است.
وی دامنه موضوعی منابع کتابخانه را تاریخ نظامی، عملیات های جنگ تحمیلی، زندگی نامه شهدای جنگ تحمیلی، شعردفاع مقدس و انقلاب اسلامی، آلبوم عکس، کتابهای کمکدرسی و داستانهای کودکان دانست.
سرهنگ قاسمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه دانشگاه و دفاع مقدس، اظهار کرد: حمایت از کارگاههای آموزشی و پژوهشی دفاع مقدس، حمایت از پایاننامههایی دفاع مقدس، برگزاری دورههای آموزش عمومی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس جهت کارکنان دولت و ارائه دو واحد درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس برای دانشجویان در دانشگاهها را از جمله اقدامات این حوزه دانست.
مدیر تحقیق و پژوهش اداره کل حفظ آثارونشرارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی بیان کرد: از نیمه اول سال تحصیلی ۸۸-۸۷ تا نیمه دوم سال تحصیلی ۹۵- ۹۴ بیش از ۲۳ هزار و ۴۷۷ دانشجو درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس را انتخاب و گذرانده اند.
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