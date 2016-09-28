افزایش مهارت بحث امروز دانشگاه ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ارشاد صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه اولین کنگره ملی عفونت و ایمنی در محل تالار سینا - صدرا گفت: باید افزایش مهارتها بحث امروز دانشگاههای ما باشد و ما باید به سمت فارغ التحصیل کردن دانشجویان کارآفرین حرکت کنیم چون بازار کار و دستگاههای اجرایی از ما دانشجویان ماهر و کارآفرین میخواهد.

رئیس دانشگاه شیراز از اهمیت زیاد این کنگره یاد کرد و افزود: این کنگره ترکیبی است از بخشهای مختلف و کار اینگونه کنفرانسها و کنگره ها تولید علم و مقاله است و آمار حکایت از پیشرفت کشورمان در این زمینه دارد.

وی تاکید کرد: بیشتر بیماریهای انسان از دام است از این رو بهداشت دام امری مهم تلقی میشود و با بهداشت دام و سلامت دام از بیماریهای انسان پیشگیری میکنیم و اینگونه جامعه ای سالم تر و مفیدتر خواهیم داشت.

ارشاد بیان کرد: بودجه گسترده ای به سمت دانشگاههای علوم پزشکی سرازیر شد در صورتی که هیچ میزان قابل توجهی به دانشگاههای دامپزشکی تخصیص داده نشد در صورتی که نیاز واقعی ما همین است و خود مسئولان دامپزشکی هم تذکری در این زمینه ندادند و حرفی نزدند.

ارشاد تصریح کرد: در تصمیم گیری هایمان کار کارشناسی کنیم و بیت المال را در زمینه درست و بجا صرف کنیم.وی تاکید کرد: اولین نیاز جامعه سلامت است و حق مردم است که جامعه بهداشتی و سالم داشته باشند ودر این زمینه همکاری بین دانشگاه شیراز و علوم پزشکی خیلی خوب است.

رئیس دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اختلافات مذهبی منطقه گفت: اختلافات باید حل شوند و نباید شیعه و سنی علیه هم تبلیغ کنند زیرا این تبلیغات منفی در ذهن مردم باعث کدورت و کینه از هم میشود و جنگهای بزرگی پدید می آورند که متاسفانه منطقه ما اینگونه شده است.

وی درمورد اختلافات داخلی هم تذکر داد و گفت: بعضی از ما وارد کارهایی میشویم که به ما ربط ندارد و تخصص ما نیست و حاصل آن میشود دخالت غیر حرفه ای دستگاهها در کار یکدیگر و کارهای غیر مرتبط انجام میشود که همین بحران بزرگ اخیر خشکسالی و کمبود آب از این نمونه است.

وی تصریح کرد:چاههای زیادی حفر کردیم و بهره برداریهای غیر اصولی از آبهای زیرزمینی کردیم و نتیجه اش بحران کمبود آب و مشکل خشکسالی اخیر شد.

ارشاد خطاب به جامعه دانشگاهی گفت: رسالت دانشگاهیان این است که به میزان فهم و شعوری که خداوند به ما عنایت کرده موضع گیری کنیم، جامعه دانشگاهی باید نسبت به چالشهای جامعه موضع گیری کند.

وی در ابتدای سخنرانی خود یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت و روز بزرگداشت فرماندهان جنگ را یادآوری کرد و آن را تبریک گفت و امنیت امروز کشور را مدیون دلاوریهای امثال شهیدان فلاحی، فکوری، نامجو،کلاهدوز و جهان آرا دانست.