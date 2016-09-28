باورهای دینی عامل امنیت در اردبیل است/کاهش جرایم بزرگ در استان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: نرخ جرایم در اردبیل پایین است بطوریکه اردبیل از استان‌های امن کشور به ویژه در جرایم بزرگ تلقی می‌شود.

وی افزود: مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد از جمله علت‌های اصلی امنیت در اردبیل به باورها و اعتقادات گره خورده بطوریکه موجب شده است برخی جرایم بزرگ در استان حتی مصداق نداشته باشد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه طی شش ماهه سال جاری بسیاری از آمارهای جرایم در اردبیل کاهش یافته است، متذکر شد: از جمله آمار قتل با ۳۱ درصد کاهش همراه است.

عبدی به کشفیات ۵۳۱ کیلوگرمی مواد مخدر در نیمه اول سال اشاره کرد و گفت: این رقم تقریباً مشابه میزان کشفیات سال گذشته است.

وی با اشاره به کاهش ۱۲ درصدی میزان سرقت در استان اضافه کرد: ۷۱ درصد از سرقت‌ها در استان سرقت‌های خرد است که شامل سرقت از داخل خودرو، قطعات خودرو و سرقت از ساختمان‌های نیمه‌تمام است.

فرمانده انتظامی استان به ثبت ۲۲۴ هزار و ۴۹۰ فقره تماس با پلیس اشاره و تاکید کرد: از کل تماس‌های واصله تنها پنج درصد غیر قابل پیگیری بوده و مابقی پیگیری شده است.

عبدی تعداد عملیات پلیس در شش ماهه را ۱۱۰ هزار و ۶۹ مورد برشمرد و متذکر شد: در داخل شهر متوسط زمان مداخله پلیس فوریت ۱۰ دقیقه و در خارج شهر ۲۰ دقیقه به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به درج ۹۹ هزار و ۷۱۶ مورد راهنمایی مردم از پلیس ادامه داد: در مجموع هزار و ۷۴۲ مورد تقدیر از پلیس در شش ماهه سال جاری به ثبت رسیده است.

کاهش تصادفات فوتی با وجود افزایش تردد

فرمانده انتظامی استان اردبیل در خصوص وضعیت تصادفات در محورهای مواصلاتی استان نیز به انجام کار کارشناسی مقایسه آمار امسال با سال ۸۵ اشاره کرد.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال ۸۵ از ۱۰ میلیون و ۷۱۷ هزار مورد ترددی که به ثبت رسیده، تعداد متوفی تصادفات ۱۵۰ نفر، تعداد مجروح ۴۸۳ نفر، تعداد خسارتی ۶۳۱ نفر و جمع کل تصادفات ۱۰ هزار و ۲۹ فقره است.

به گفته عبدی این در حالی است که در شش ماهه نخست سال جاری از ۱۶ میلیون و ۱۱۱ هزار تردد، تعداد متوفی ۹۲ نفر، تعداد مجروح ۲۰۶ نفر، تعداد خسارتی ۴۲۳ نفر و جمع کل تصادفات ۶۶۰ فقره است.

وی متذکر شد: در مقایسه آمار ۱۰ سال تصادفات مشاهده می‌شود با وجود افزایش ۵۰ درصدی ترددها، میزان فوتی ۳۹ درصد، میزان مجروح ۵۷ درصد، میزان خسارت ۳۳ درصد و جمع کل تصادفات ۳۶ درصد کاهش یافته است.

وی مجموعه این کاهش را در سایه اقدامات مثبت و تأثیرگذار تمامی دستگاه‌های متولی دانست و تاکید کرد: این کاهش بیانگر اقدامات تمامی متولیان است.