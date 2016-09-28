مبلغان در پاسخ به شبهات در فضای مجازی فعال باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با فعالان فضای مجازی حوزه های علمیه خواهران که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: مستکبران از وقوع انقلاب اسلامی خشنود نیستند و از همان ابتدا درصدد ایجاد اختلاف میان مسلمانان بودند.

وی بیان داشت: شناخت شبهات در فضای مجازی بسیار مهم است و فعالان تبلیغ در فضای مجازی باید شبهات و انواع گوناگون آن را بشناسند و پس از بررسی به آن ها پاسخ دهند.

این مرجع تقلید عنوان کرد: دشمن همواره میان شیعه و اهل سنت اختلاف ایجاد می کند و ما باید بدانیم دشمن چه کارهایی می کند و چه نقشه هایی می کشد.

قمه زنی مخالف شئون اهل بیت(ع) است

وی ابراز کرد: عاشورای حسینی نزدیک است و ما باید مراقب باشیم قمه زنی صورت نگیرد زیرا این عمل مخالف شئون اهل بیت علیهم السلام است و دشمن از این کار شیعیان سوء استفاده می کند.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: نیاز است برای پاسخ گویی به شبهات اتاق فکری ایجاد شود تا در آن شبهات بررسی و موضوع بندی شده و هر مبلغ پاسخ را بدهد.

مرجع تقلید شیعیان افزود: انقلاب اسلامی، دستاوردها و آسیب هایی که ممکن است متوجه آن شود را باید دانست و در برابر تبلیغات دشمن مجهز بود و دفاع کرد.