مقابله با شهرك سازي اسرائيل در صدر اولويت هاي دولت وحدت ملي فلسطين قرار دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، عاطف عدوان در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن افزود: تصميم اسرائيل براي ساخت صدها واحد مسكوني در شهرك هاي كرانه باختري در چارچوب سياست كابينه اسرائيل با هدف تحكيم اشغالگري اراضي فلسطيني صورت مي گيرد.

وي افزود: اين تصميم تل آويو نمايانگر پاسخ اسرائيل به كساني است كه به امكان دستيابي به تفاهم يا سازشي با رژيم اشغالگر دل بسته اند.

برپايه اين گزارش، مئير شطريت وزير مسكن رژيم صهيونيستي، اخيرا دستور ساخت 690 واحد مسكوني در شهرك هاي كرانه باختري اشغالي در اطراف بخش اشغالي بيت المقدس را به منظور يهودي سازي اين شهر امضا كرده است كه بر اين اساس 438واحد مسكوني در شهرك بزرگ معاليه ادوميم واقع در شمال شرقي شهر بيت المقدس و 342واحد مسكوني در شهرك بيتار عليت واقع در جنوب اين شهر احداث خواهد شد.

وزير امور پناهندگان دولت فلسطين در اين زمينه گفت : اسرائيل چالش هايي را بر ملت فلسطين تحميل مي كند كه مقابله با آن از طريق برنامه فلسطيني فراگير و همه جانبه اي به منظور رويارويي با طرح شهرك سازي اسرائيل و رسوا كردن آن در سطح جهاني و هشدار به جهان درباره خطرات همدستي با اين طرح ضروري است.