لزوم تبیین دفاع مقدس به عنوان پرافتخارترین رویداد تاریخی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی مصائبی چهارشنبه در آیین گرامی‌داشت هفته‌ دفاع مقدس اظهار کرد: هم‌زمان شدن هفنته‌ی دفاع مقدس با هفته‌ی ولایت دارای برکت و رحمت زیادی بود و با ورود به محرم‌الاحرام نیز امید است که بتوانیم در مسیر شناساندن این موارد گام‌های مثبتی برداریم.

وی در ادامه افزود: ما بر اساس آیات و تعالیم قرآنی، دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و این رویداد مهم ریشه‌ تاریخی و قرآنی دارد و اگر در هر جایی از دنیا به خاک، به دین اسلام و اعتقاد ما حمله‌ای شود، دوباره دفاع خواهیم کرد و راویان دفاع مقدس و تمامی افرادی که صحنه‌های جنگ را لمس کردند، مسئول هستند که آن را به نسل جدید انتقال دهند ...

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به شبهاتی که برخی از افراد در فضای مجازی نسبت به شهدا و دفاع مقدس بیان می‌کنند، گفت: ما در جریان دفاع مقدس، جنگ نکرده و بلکه دفاع کردیم و با گرامی‌داشت هفته‌ دفاع مقدس نمی‌خواهیم که جنگ را پاس بداریم، بلکه در تلاش برای یادآوری دلاوری‌ها، رشادت‌ها، ایثار و جانفشانی‌های رزمندگان پاک اسلام در قالب دفاع مقدس هستیم.

وی با تاکید بر اینکه دفاع مقدس یکی از پرافتخارترین رویداد تاریخی ماست، تاکید کرد: این موضوع باید برای نسل جدید تبیین شود که زمانی هجوم دشمن به کشور اسلامی ما، چه کسانی و با چه هدفی در مقابل هجمهی آن‌ها ایستاده و جان خود را نثار کردند.

حجت‌الاسلام مصائبی با اشاره به دقت و توجه مقام معظم رهبری در خصوص مسائل روز خاطرنشان کرد: باید درک کنیم که چرا امروزه مسئله‌ نفوذ، جهاد کبیر، انقلابی بودن و انقلابی ماندن از سوی رهبری مطرح می شود، چرا که ایشان به قدری ریز و دقیق موضوعات را مورد توجه قرار می‌دهند که ما هنوز از درک آن عاجزیم.

وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «حفظ انقلاب، اوجب واجبات است»، یادآور شد: در قرآن، روایات و کلام بزرگان دینی‌ از دفاع، شهدا و شهادت همواره با تعبیراتی زیبا یاد شده است، چرا که بالاتر از دفاع مقدس افتخاری نیست و البته باید توجه داشت که در این دفاع خاک مهم نیست وحق و حقیقت مرز نمی‌شناسد و مهم نیست که ظلم در کجا اتفاق می‌افتد، بالکه این مهم است که انسان با دیدن ظلم فریاد کشیده و با آن مقابله کند.