یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن ماه محرم و واقعه تاریخی عاشورا، اظهار کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن در نظر دارد تا در این خصوص همایشی موضوعی برگزار کند.

وی با بیان اینکه این همایش با عنوان «فلسفه قیام عاشورا» برگزار می شود، گفت: هدف از برگزاری این همایش تحقیق و بررسی در زمینه نواها و آواهای عاشورایی که توسط مداحان و هیأت های مذهبی در طول این دهه اجرا می شود، است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن خاطرنشان کرد: این همایش ساعت ۹ و ۳۰ صبح یکشنبه ۱۱ مهر ماه در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن برگزار می شود.

به گفته این مسئول حجت الاسلام سلیمان پور ابراهیم مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان گیلان به عنوان سخنران این مراسم است.

وی همچنین به برپایی نمایشگاه عکس «عاشورایی» نیز در تالار این نهاد اشاره و تصریح کرد: موضوع این نمایشگاه مراسمات و آئین های قیام عاشورا است.