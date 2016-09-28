به گزارش خبرنگار مهر، استاد کازرونی مدرس دانشگاه و هنرمند شیرازی المانهای حجمی دفاع مقدس کشور را مورد کنکاش و تحلیل قرار داد.

استاد کازرونی ، مدرس دانشگاه و هنرمند شیرازی ابتدا به تعریف المان های گرافیکی و حجمی پرداخت و نقش آن ها را در محیط شهری بررسی کرد. پس از تعریف المان و تقسیم بندی آن ها در مورد المان های سازه ای و المان های حجمی توضیحاتی ارائه شد.

در این جلسه کارشناسانی از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس حضور داشتند که به طرح دیدگاههای خود پرداختند، کازرونی به معرفی نمونه های موفق المان های حجمی و تجزیه و تحلیل آن ها مشغول شدند.

پس از سخنان کازرونی، بیژن کیا، مسئول کارفه تجسمی دانشگاه شیراز به لزوم همگرائی و گفتمان هنرمندان و مسئولین فرهنگی بعنوان راهکار اساسی برای پیشرفت هنرهای مفهومی در عرصه ی فرهنگ پایداری اشاره کرد، پس از پرسش و پاسخ از حضور و کلام استاد کازرونی تقدیر بعمل آمد.

درحاشیه این جلسه نمایشگاهی از عکس های جنگ هشت ساله ایران و عراق به نمایش در آمد که مورد توجه حاضران قرار گرفت.