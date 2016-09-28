ارتقای ایمنی و امنیت داخلی ارکان پدافند غیرعامل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی مطیعی ظهر چهارشنبه در گردهمایی خانواده بزرگ سلامت، ایمنی و محیط زیست صنعت گاز کشور با بیان نقش و جایگاه سازمان پدافند غیرعامل، ابراز داشت: در کشوری زندگی می کنیم که برای مقابله با تهاجم بیگانگان باید هر لحظه آماده بود لذا پدافند غیرعامل در حوزه امنیت نقش مهمی را ایفا می کند.

وی افزود: دوران هشت سال دفاع مقدس جنگ سختی بود که از هر لحاظ خسارات بی شماری را به کشور وارد آورد لذا در شرایط کنونی که پدافند غیرعامل در کشور فعال و دایر است این نهاد می کوشد کشور را از هر گونه تهدیدی مصون نگه دارد.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ارتقای امنیت داخلی از اهداف پدافند غیرعامل است که باید در تمامی حوزه ها مورد توجه قرار گیرد، ابراز داشت: ایران در چهار راه حساس سیاسی واقع شده و همین امر می طلبد که پدافند غیرعامل برای مقابله با تهاجم فرهنگی و نظامی غرب و عمل به دستورات رهبری در ارتقای امنیت و فراهم کردن زیر ساخت های سیاسی و اقتصادی ساعی باشد.

مطیعی همچنین تصریح کرد: اجرای طرح های انتقال، تولید و توزیع گاز کشور نیازمند پدافند غیرعامل است لذا همین امر مسلتزم همکاری فی مابین بین شرکت گاز و پدافند غیرعامل است تا بتوان با برقراری امنیت در راستای برنامه های اجرایی شرکت گاز و پالایشگاه ها پیشگام بود.

وی افزود: امروز دشمن در پشت خاکریز به دنبال تهاجم فرهنگی برای ضربه زدن به ایران است لذا پدافند غیرعامل با هوشیاری و انجام فعالیت های گسترده با برقراری امنیت اطلاعاتی در شبکه های مجازی توطئه های دشمن را نقش برآب می کند تا کشور از نظر امنیت فرهنگی و اجتماعی سرآمد همه کشورها باشد.

معاون پدافند غیرعامل کشور با اشاره به عملکرد خصمانه آل سعود در منطقه همچنین دشمنی فاحش آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران اسلامی تصریح کرد: با آگاهی از این مهم که ایران محور اصلی انرژی در منطقه است ضرورت ایمن سازی در حوزه های حساس کشور به خوبی احساس می شود.

مطیعی با اشاره به امنیت داخلی که هدف مهم پدافند غیرعامل کشور محسوب می شود، بیان داشت: با توجه به شرایط خطیر جغرافیایی کشور، ایران همواره باید از هر گونه تهدیدی مصون داشته شود از سوی دیگر باید گفت هم اکنون آمادگی ایران در سطح خوبی قرار دارد و این مهم با خدمت صادقانه و تلاش و همکاری نیروهای نظامی و فرهنگی حاصل شده است و هیچ گونه مشکلی در مواجه با تهاجم به خاک کشورمان وجود ندارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: همه برنامه های شرکت گاز که در پالایشگاه ها و استان های کشور اجرا شده از امنیت بالایی برخوردار هستند.