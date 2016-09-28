ادامه کاوش های باستان شناسی مردان نمکی با همکاری دانشگاه بوخوم

به گزارش خبرنگار مهر، ابولفضل عالی در حاشیه برگزاری تور خبری بازید از معدن چهرآباد در جمع خبرنگاران به کاوش های باستانشناسی دوتیم آلمانی و ایرانی در این معدن اشاره کرد و افزود: درحال حاضر سومین فصل مشترک کاوش ها در معدن چهرآباد توسط میراث فرهنگی زنجان، موزه و دانشگاه بوخوم آلمان در حال انجام است و فعالیت فصل اول این دو تیم از سال ۲۰۱۰ شروع شد.

وی ادامه داد: فعالیت از دو هفته پیش شروع شده و در سه بخش مجزا کاوش باستان شناسی، کارهای مطالعاتی محیطی باستان شناسی و مطالعات ژئوفیزیک فعالیت ها صورت می گیرد که کاوش باستان شناسی تا اوایل آبان ادامه دارد.

عالی با بیان اینکه اولین مومیایی مردان نمکی در سال ۱۳۷۲ کشف شده است، تصریح کرد: درهمان زمان مشخص شد که معدن کارانی وجود داشته که کار معدن انجام می دادند و در حال حاضر نیز کاوش ها ادامه دارد تا اطلاعات بیشتری در این خصوص بدست آید.

سرپرست هیئت کاوش معدن چهرآباد زنجان با اشاره به اینکه در معدن چهرآباد شهرستان ماهنشان نمک استخراج شده است، اظهار داشت: مطالعات از سال ۲۰۱۰ میلادی در معدن چهره آباد وجود داشته است که تا به امروز بتوانیم از وضعیت اجتماعی و اقتصادی آن دوره اطلاعاتی را بدست اوریم و وضعیت معدن کاران آن زمان را بازسازی کنیم.

عالی عنوان کرد: فعالیت هایی که تا به امروز صورت گرفته است در قالب یک کتاب به دوزبان انگلیسی و فارسی گردآوری شده و مجموعه کارها و کاوش های راجع به معدن در کتاب چاپ شده است.

سرپرست تیم معدن کاران اضافه کرد: مومیای دیگر در سال ۸۳ پیدا شد که در دو فصل موفق شدیم بقایای انسانی مردان نمکی را پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: تفاهم نامه ای بین دانشگاه و موزه بوخوم آلمان در زمینه معدن کاری و باستان شناسی بسته شده تا بتوانیم زندگی و اوضاع اجتماعی و اقتصادی معدن کاران ان زمان را بازسازی کنیم.