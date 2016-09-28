کشاورزی در تجارت ایران و عراق مورد غفلت قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نصیف التمیمی ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار گلستان در گرگان اظهار کرد: در عراق با کمبود تولید میوه رو به رو هستیم و استان گلستان با توجه به تولیدات، میتواند کمبود میوه در کشور عراق را جبران کند.
وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم در برخی تولیدات صنعتی و همچنین بخش کشاورزی با استان گلستان همکاری داشته و به توافق برسیم، افزود: ما خواستار تولید محصولات ۱۰۰ درصد ایرانی هستیم تا بتوانیم آنها را وارد کشور عراق کنیم.
رئیس اتحادیه کشاورزی عراق ادامه داد: هماکنون بازار کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی کشور عراق در دست ترکیه است و امیدواریم ایران بتواند این بازار را در دست بگیرد.
وی با بیان اینکه زمینه تجارت کشور عراق با ایران در بخشهای مختلف فراهم است، اضافه کرد: هم اکنون تجارت ایران و عراق بر روی سنگ مرمر، سیمان و برخی مواد غذایی متمرکز شده و کشاورزی ئ محصولات آن مورد غفلت قرار گرفته است.
به گفته وی تجارت ایران و عراق در بخش کشاورزی به توافق واردات ۵۰۰ هزار تن کود اوره از ایران خلاصه شده و هیچ قرارداد دیگری در این بخش وجود ندارد.
التمیمی تصریح کرد: گلستان دارای مناطق بسیاری است که امیدواریم بتوانیم گردشگران را به این مناطق سوق دهیم و خط پروازی با دوام و با امکانات مناسب از نجف به گرگان داشته باشیم.
وی به نیازهای کشور عراق به امکانات بهداشتی و درمانی به ویژه در بیماریهای قلبی و عروقی اشاره و خاطرنشان کرد: اگر امکانات بهداشتی و درمانی در ایران مهیا شود میتوانیم مردم را به جای اعزام به هندوستان به مداوا در ایران و به ویژه گرگان تشویق کنیم.
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