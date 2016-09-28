وجود ۵۷ یادمان دفاع مقدس در ۷ استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن کارگر ظهر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح یادمان عملیات مطلع الفجر در شهرستان گیلانغرب، اظهار داشت: مردم استان کرمانشاه طی دوران دفاع مقدس در پیشانی میدان نبرد قرار داشته و مردم گیلانغرب نیز در این میان نقشی بی بدیل در دفاع از کشور ایفا کردند.

وی گفت: این شهرستان طی هشت سال جنگ تحمیلی بارها مورد هجوم دشمنان قرار گرفت و عنوان دومین شهر مقاوم کشور را بر سینه دارد.

این مسئول همچنین در خصوص درخواست مردم گیلانغرب برای ثبت چهارم مهر به عنوان روز ملی این شهرستان نیز، گفت: این موضوع باید از طریق شورای فرهنگ عمومی و سپس شورای انقلاب فرهنگی پیگیری و تصویب شود.

کارگر در ادامه سخنان خود با اشاره به افتتاح یادمان مطلع الفجر گیلانغرب، خاطر نشان کرد: تعداد نقاط یادمانی در سراسر کشور بسیار زیاد است، اما ساخت یادمان ها در نقاطی که طی دفاع مقدس دارای شرایط ویژه ای بوده اند صورت می گیرد که گیلانغرب از آن جمله است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از وجود ۵۷ یادمان دفاع مقدس در استان های کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی و هرمزگان خبر داد و افزود: توسعه حضور کاروان های راهیان نور از جمله مهمترین اهداف ساخت این یادمان ها است.

کارگر به یادمان های استان کرمانشاه به عنوان مقصد همیشگی کاروان های راهیان نور نیز اشاره کرد و گفت: در جریان سفر مقام معظم رهبری به این استان احداث ۱۰ یادمان به تصویب رسیده بود که در حال حاضر تنها یادمان شهرستان ثلاث باباجانی در مرحله احداث است و ۹ یادمان دیگر به بهره برداری رسیده اند.