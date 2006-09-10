زمان شركت در انتخابات هيئت مديره نظام پرستاري تمديد شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، به استناد ماده 16 قانون تشكيل سازمان نظام پرستاري ، انتخابات نظام پرستاري روز جمعه 5 آبان سال جاري برگزار مي شود.

بر اساس اين گزارش ، داوطلبان عضويت براي شركت در انتخابات هيئت مديره نظام پرستاري تا 21 شهريور ماه جاري مهلت دارند تا با داشتن مدارك لازم به ستادهاي اجرايي انتخابات مستقر در دانشگاه هاي علوم پزشكي و شبكه هاي بهداشت و درمان مراجعه كنند.

بر پايه اين گزارش ، داوطلبان بايد داراي كارت عضويت سازمان نظام پرستاري بوده و حداقل 3 سال سابقه سكونت يا اشتغال در حوزه انتخابيه را داشته باشند.