به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی ظهر چهارشنبه در همایش مشترک شورای پشتیبانی سوادآموزی خراسان شمالی با اشاره به اینکه تمام دستگاه‌ها برای انسداد مبادی بی‌سوادی در استان تلاش و همکاری کنند، اظهار کرد: بالا بردن سطح دانش و سوادآموزی در جامعه باید مدنظر تمام دستگاه‌های استان قرار گیرد.

صالحی بابیان اینکه سوادآموزی موقعیت سنی، جنسی و مکانی ندارد، افزود: سوادآموزی یک جریان مهم است و هیچ مرزی ندارد و بالا بودن علم و دانش در انسان یکی از ویژگی‌های برتری نسبت به دیگر افراد است.

وی با اشاره به اینکه امروزه نظام اسلامی در جهان دشمنان و بدخواهان زیادی دارد، بیان داشت: هرچه دانش و علم ما بیشتر باشد قدرت و توانایی مقابله در برابر دشمن افزایش پیدا می‌کند و میزان فریب خوری و ترس از دشمن کاهش می‌یابد.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: با توجه به کار دشوار در جذب بی‌سوادان و نگه‌داشتن این افراد در روند سوادآموزی باید توجه ویژه به این حوزه شود.

این مقام عالی دولت در خراسان شمالی گفت: امیدواریم روزی شاهد حذف بی‌سوادی و جشن باسوادی در خراسان شمالی باشیم.

صالحی با اشاره به اینکه بیشترین آمار بی‌سوادی در استان در شهرستان رازوجرگلان است، افزود: تمام دستگاه‌ها برای کاهش بی‌سوادی در این شهرستان و دیگر نقاط استان باید باتمام توان خود کمک کنند.