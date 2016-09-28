۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۲

استاندار خراسان شمالی؛

انسداد مبادی بی‌سوادی در خراسان شمالی باقدرت انجام شود

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: انسداد مبادی بی‌سوادی باید در خراسان شمالی باقدرت هرچه بیشتر انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی ظهر چهارشنبه در همایش مشترک شورای پشتیبانی سوادآموزی خراسان شمالی با اشاره به اینکه تمام دستگاه‌ها برای انسداد مبادی بی‌سوادی در استان تلاش و همکاری کنند، اظهار کرد: بالا بردن سطح دانش و سوادآموزی در جامعه باید مدنظر تمام دستگاه‌های استان قرار گیرد.

صالحی بابیان اینکه سوادآموزی موقعیت سنی، جنسی و مکانی ندارد، افزود: سوادآموزی یک جریان مهم است و هیچ مرزی ندارد و بالا بودن علم و دانش در انسان یکی از ویژگی‌های برتری نسبت به دیگر افراد است.

وی با اشاره به اینکه امروزه نظام اسلامی در جهان دشمنان و بدخواهان زیادی دارد، بیان داشت: هرچه دانش و علم ما بیشتر باشد قدرت و توانایی مقابله در برابر دشمن افزایش پیدا می‌کند و میزان فریب خوری و ترس از دشمن کاهش می‌یابد.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: با توجه به کار دشوار در جذب بی‌سوادان و نگه‌داشتن این افراد در روند سوادآموزی باید توجه ویژه به این حوزه شود.

این مقام عالی دولت در خراسان شمالی گفت: امیدواریم روزی شاهد حذف بی‌سوادی و جشن باسوادی در خراسان شمالی باشیم.

صالحی با اشاره به اینکه بیشترین آمار بی‌سوادی در استان در شهرستان رازوجرگلان است، افزود: تمام دستگاه‌ها برای کاهش بی‌سوادی در این شهرستان و دیگر نقاط استان باید باتمام توان خود کمک کنند.

