افزایش روابط پاکستان و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری آذری، «رانا تنویر حسین» وزیر صنایع دفاعی پاکستان با هئیت همراه، جهت شرکت در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی وارد باکو شد.

وی بعد از خاتمه مراسم افتتاحیه با «المار محمدیاراف» وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان ملاقات کرد.

«رانا تنویر حسین» در طی این ملاقات بر توسعه روابط جمهوری آذربایجان و پاکستان تاکید کرده و گفت: پاکستان همواره از موقعیت جمهوری آذربایجان در مناقشه قره باغ حمایت می کند.

«محمد یاراف» نیز گفت: طی برنامه ریزی های انجام شده «محمد نواز شریف» به باکو سفر خواهد کرد و گام مهمی جهت توسعه روابط دو جانبه جمهوری آذربایجان و پاکستان برداشته خواهد شد.

در طی این نشست طرفین بر توسعه روابط سیاسی دوجانبه میان جمهوری آذربایجان و پاکستان و لزوم تقویت همکاری در امور دفاعی تاکید شد. آنها همچنین بر افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور نیز تاکید کردند.