جشنواره ملی هنر و ادبیات مقاومت درخرمشهر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر این جشنواره در آئین اختتامیه، از ارسال ۶۰۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره در ۲ بخش هنر مقاومت و ادبیات مقاومت برگزار شد که بخش هنر مقاومت شامل عکاسی، نقاشی، طراحی، فیلم کوتاه و موسیقی و بخش ادبیات هنر نیز در بخش های شعر و داستان بود.

وی در ادامه، به تشریح روند برگزاری این جشنوازه پرداخت و گفت: آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره هنر و ادبیات مقاومت خرمشهر از استان های آذربایجان، خراسان، سیستان و بلوچستان و خوزستان بودند که برای برگزاری جشنواره از هر رشته بین ۱۰ تا ۱۵ نفر که از بالاترین امتیازها برخوردار بوده اند، دعوت شد.

خواجه پور رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز در این مراسم با تاکید بر اهمیت مقوله دفاع مقدس و نقش حرکت های اینچنینی در حفظ ارزش های دفاع مقدس، از همکاری نکردن هیچ یک از نهادهای متمکن منطقه برای برگزاری این جشنواره انتقاد کرد.

در اختتامیه این جشنواره که با حضور مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوی، مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های خوزستان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان، امام جمعه خرمشهر، فرمانده پایگاه دریایی آبادان و خرمشهر و تنی چند از مدیران محلی در آمفی تئاتر شهید چمران دانشگاه علوم فنون دریایی برگزار شد، با اهدای لوح سپاس و تندیس از برگزیدگان جشنواره، از خانواده شهدای مدافع حرم خرمشهری تقدیر به عمل آمد.

نتایج داوری ها

«بخش شعر»

در این جشنواره طبق نظر هیئت داوران در بخش شعر، «مسعود ضرغامیان» با اثر «خرمشهر روی ریل های بی مقصد» مقام نخست را کسب کرد. «محمد جواد شاهمرادی» با اثر «ذوالجناح دیگری...» به مقام دوم و «جمشید عباسی شنبه بازاری» با اثر «پروانه روی صندلی چرخ دار» به مقام سوم دست یافت.

همچنین در بخش شعر «کاظم رستمی» با اثر «باغچه» در بخش ویژه برگزیده شد و عناوین قابل تقدیر این بخش از جشنواره پس از داوری به «محمد زارعی» با اثر «غم نان»، «مرضیه فرمانی» با اثر «تقدیم به ۱۷۵ مرواردید» و «شبنم فرضی زاده» با اثر «دست بسته» رسید.

«بخش داستان»

در بخش داستان نیز «سیده عزرا موسوی» با اثر «اینجا توی تنگ فنی» عنوان نخست را به دست آورد، «ناهید قادری حاجی آبادی» با اثر «یک مشت نقل خیس» و «سید مسعود هاشمی کاسوایی» با «بن بست شصت دونه» به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند. همچنین عنوان قابل تقدیر بخش داستان جشنواره ملی ادبیات و هنر مقاومت به «علی اکبر دشوار گر» با اثر «السواری»، «صفورا ابراهیمی خبیر» با اثر «عالیجناب خانه نقلی» و «نیلوفر ناظری» با اثری به نام «سوزاندن حافظه تصویری» تعلق گرفت.

«بخش موسیقی»

در بخش موسیقی «هادی نادری» با اثر «ققنوس ها» مقام نخست و «محمد جلال محمودی» با اثر «راه عاشقی» عنوان سوم را کسب کردند. در این بخش بنا به نظر هئیت داوران هیچ اثری حائز مقام دوم نشد.

«بخش فیلم»

«سعید نجاتی» با اثر «صراحی»، «داود جلیلی» با اثر «ننه هما» و «علی نظارتی زاده» با اثر «چهل روز تنهایی» به ترتیب به مقام های اول تا سوم بخش فیلم دست یافتند و «هادی نادری» با اثری با عنوان «مرد می خواهد» موفق به کسب رتبه در بخش ویژه این بخش از جشنواره شد.

«بخش عکس»

در بخش عکس هم «میکائل صادقی» با عکس از تشییع پیکر شهید غواص، عنوان نخست بخش فیلم را آن خود ساخت و «مهدی اصفهانی» و «علی آبک» رتبه دوم و سوم کسب کردند. اثر «سینا قبادی» نیز شایسته تقدیر تشخیص داده شد.

«بخش پایانامه»

«سجاد صادقیان» نیز در بخش پایانامه این جشنواره ملی مقام دوم را کسب کرد.

همچنین در این همایش از «سید کیارش جعفری» در بخش داستان، «کوثر بحرانی» و «اسماء حمدیان پور» در بخش شعر، «سیده زهرا نوری» در بخش داستان و از «مهدی قربانی» در بخش عکس و داستان تجلیل شد.